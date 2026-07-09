Πάτρα: Κατέληξε εργάτης που τραυματίστηκε από ξύλο που έπεσε από ταράτσα και τον χτύπησε στο κεφάλι

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο εργάτης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Πάτρα: Κατέληξε εργάτης που τραυματίστηκε από ξύλο που έπεσε από ταράτσα και τον χτύπησε στο κεφάλι
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 70χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώση ξύλου από τον 4ο όροφο οικοδομής στην περιοχή Αγυιάς Πατρών.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύτηκε βαριά τραυματισμένος.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 70χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος.
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Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην οδό Ευρώτα, στην περιοχή της Αγυιάς Πατρών.

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα του συμβάντος, στην οικοδομή εργάζονταν τέσσερα άτομα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία τάβλα έπεσε από τον 4ο όροφο και χτύπησε στο κεφάλι έναν 70χρονο εργαζόμενο.

Στο σημείο είχαν σπεύσει άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον βαριά τραυματία εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ο 70χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του και σήμερα έγινε γνωστό ότι υπέκυψε.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα.

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