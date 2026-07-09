Συνελήφθη 71χρονος για αρχαία – Είχε στην κατοχή του περικεφαλαία, αρχαία νομίσματα και ξίφος

Snapshot Συνελήφθη 71χρονος στην Αττική για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και όπλων.

Σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αρχαία αντικείμενα όπως περικεφαλαία, ξίφος, αμφορείς, αγγεία και αρχαία νομίσματα.

Κατασχέθηκαν επίσης φυσίγγια, υποβρύχια φωτογραφική μηχανή και drone με τα εξαρτήματά τους.

Αρμόδιος αρχαιολόγος επιβεβαίωσε ότι τα ευρήματα εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 71χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων, καθώς και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επαγγελματικό χώρο του 71χρονου, καθώς και στην οικία του, κατά τις οποίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 οξυπύθμενοι αμφορείς, τμήματα αμφορέων,

τμήματα αγγείων,

τμήμα μυροδοχείου,

3 αρχαία νομίσματα,

9 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

υποβρύχια φωτογραφική μηχανή με θήκη,

μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με τα εξαρτήματά του,

500 ευρώ,

περικεφαλαία και

ξίφος με τη θήκη του.

Σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, τα ανωτέρω πειστήρια εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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