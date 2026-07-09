Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο - Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του Συνεργιου, καθώς και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη

Κατερίνα Ρίστα

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο - Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά στη περιοχή του Ασπροπύργου. Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου αυτοκινήτων και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου μετά την έκρηξη και πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο.
  • Η πυρκαγιά και η έκρηξη οφείλονται πιθανώς σε θερμές εργασίες με χρήση φλόγας και επέκταση φωτιάς σε βυτιοφόρο με προπάνιο.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διενεργεί προανακριτική διαδικασία υπό την εποπτεία εισαγγελικής Αρχής για τη διερεύνηση του περιστατικού.
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Ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο Αττικής δημοσίευσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία Αρκούδας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Συνεργείο Αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με εξειδικευμένα στελέχη της να μεταβαίνουν από την πρώτη στιγμή στον χώρο του συμβάντος, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιάς που σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στις 07:40, σε Μονοπρόσωπη εταιρεία Συνεργείο Αυτοκινήτων στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.

Οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε., στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποίησαν ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ημεδαπών, και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του Συνεργιου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει υπό την εποπτεία της αρμοδιας εισαγγελικής Αρχής την προανακριτική διαδικασία, με τη διερεύνηση όλων των στοιχείων και δεδομένων, για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης του περιστατικού.

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, κάνει το γύρο του διαδικτύου κι έρχεται να επαληθεύσει τις μαρτυρίες για εκκωφαντική έκρηξη και «μανιτάρι» φωτιάς.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το 902.gr, το εργοστάσιο έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη, στην οποία οφείλονται και οι σοβαροί τραυματισμοί των εργαζόμενων και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Υψώθηκε «μανιτάρι» στον ουρανό

Αυτόπτης μάρτυρας, που εργάζεται ως φύλακας σε παρακείμενη επιχείρηση, είπε για τη στιγμή της έκρηξης: «Έκανε μανιτάρι, είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι είχε ακριβώς, αλλά μάλλον προπάνιο είχε».

Τρεις εγκαυματίες σε ΚΑΤ και Γεννηματάς

Από τη φωτιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άτομα, τα οποία διακομίσθηκαν αρχικά σε Θριάσιο και Αττικόν. Τρεις εξ αυτών, φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα και χρειάστηκε να διασωληνωθούν, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας, που διαθέτουν εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων.

Δύο εξ αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ κι ένας στο Γεννηματάς, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στο σημείο

Στο σημείο παραμένει κι επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 75 πυροσβέστες 20 οχήματα, 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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