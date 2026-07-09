Φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο - Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση κατάσβεσης

Snapshot Φωτιά και έκρηξη εκδηλώθηκαν σεοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άτομα, με τρεις να φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα και να διασωληνώνονται σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, υποστηριζόμενοι από υδροφόρες ΟΤΑ.

Βίντεο από την έκρηξη επιβεβαιώνει την εκκωφαντική δύναμη και τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στο οποίο μάλιστα σημειώθηκε και έκρηξη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με ισχυρή δύναμη και έσπευσε στο σημείο όπου ξεκίνησε άμεσα την επιχείρηση κατάσβεσης.

Τρεις εγκαυματίες σε ΚΑΤ και Γεννηματάς

Από τη φωτιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άτομα, τα οποία διακομίσθηκαν αρχικά σε Θριάσιο και Αττικόν. Τρεις εξ αυτών, φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα και χρειάστηκε να διασωληνωθούν, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας, που διαθέτουν εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων.

Δύο εξ αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ κι ένας στο Γεννηματάς, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Η στιγμή της έκρηξης

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, κάνει το γύρο του διαδικτύου κι έρχεται να επαληθεύσει τις μαρτυρίες για εκκωφαντική έκρηξη και «μανιτάρι» φωτιάς.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το 902.gr, το εργοστάσιο έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη, στην οποία οφείλονται και οι σοβαροί τραυματισμοί των εργαζόμενων και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Δείτε επίσης βίντεο από την φωτιά:

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