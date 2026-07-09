Ασπρόπυργος: Σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων οι τραυματίες - Δύο στο ΚΑΤ, ένας στο Γεννηματάς

Snapshot Οι πιο σοβαρά τραυματισμένοι από το εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο διακομίσθηκαν σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων στην Αθήνα.

Ο πρώτος πολυεγκαυματίας, πιθανώς ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μεταφέρθηκε από το Αττικόν στο ΚΑΤ.

Στο Αττικόν παραμένουν τέσσερις τραυματίες για νοσηλεία.

Από τους έξι τραυματίες που νοσηλεύονταν στο Θριάσιο, οι δύο με σοβαρότερα προβλήματα διακομίσθηκαν στο ΚΑΤ και στο Γεννηματάς.

Συνολικά 11 τραυματίες νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Αττικόν και Θριάσιο. Snapshot powered by AI

Σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας διακομίσθηκαν οι τραυματίες από το εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, που νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση από τους συνολικά 11 που νοσηλεύτηκαν σε Αττικόν και Θριάσιο.

Από το Αττικόν νοσοκομείο διακομίσθηκε αρχικά στο ΚΑΤ ο πρώτος πολυεγκαυματίας, ο οποίος κατά πληροφορίες είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Οι υπόλοιποι 4 παρέμειναν στο Αττικόν για νοσηλεία.

Σε ό,τι αφορά στα 6 άτομα που νοσηλεύονταν στο Θριάσιο, εκεί παρέμειναν οι 4, ενώ οι υπόλοιποι 2 που αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα, διακομίσθηκαν σε ΚΑΤ και Γεννηματάς, αντίστοιχα.