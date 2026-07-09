Ασπρόπυργος: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Snapshot Ένα βίντεο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς σε εργαζόμενους και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Στο βίντεο φαίνεται το εργοστάσιο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες πριν την έκρηξη.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι δημιουργήθηκε «μανιτάρι» φωτιάς, πιθανώς από προπάνιο. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, κάνει το γύρο του διαδικτύου κι έρχεται να επαληθεύσει τις μαρτυρίες για εκκωφαντική έκρηξη και «μανιτάρι» φωτιάς.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το 902.gr, το εργοστάσιο έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη, στην οποία οφείλονται και οι σοβαροί τραυματισμοί των εργαζόμενων και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Υψώθηκε «μανιτάρι» στον ουρανό

Αυτόπτης μάρτυρας, που εργάζεται ως φύλακας σε παρακείμενη επιχείρηση, είπε για τη στιγμή της έκρηξης: «Έκανε μανιτάρι, είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι είχε ακριβώς, αλλά μάλλον προπάνιο είχε».

Τρεις εγκαυματίες σε ΚΑΤ και Γεννηματάς

Από τη φωτιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άτομα, τα οποία διακομίσθηκαν αρχικά σε Θριάσιο και Αττικόν. Τρεις εξ αυτών, φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα και χρειάστηκε να διασωληνωθούν, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας, που διαθέτουν εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων.

Δύο εξ αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ κι ένας στο Γεννηματάς, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στο σημείο

Στο σημείο παραμένει κι επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 75 πυροσβέστες 20 οχήματα, 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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