Ασπρόπυργος: Στους 11 ανέρχονται οι τραυματίες από τη φωτιά - 3 διασωληνωμένοι σε Θριάσιο, Αττικόν

Snapshot Στους 11 ανέρχονται οι τραυματίες από τη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι.

Έξι άτομα διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, με δύο να είναι διασωληνωμένοι, τρία με ελαφρά εγκαύματα και ένα να έχει πάρει εξιτήριο.

Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο Αττικόν Νοσοκομείο, με ένα διασωληνωμένο που διακομίζεται στο ΚΑΤ, ενώ τέσσερα ακόμη αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά οχήματα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για τοξικούς καπνούς στις γύρω περιοχές. Snapshot powered by AI

Στους 11 ανέρχονται οι τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Ασπροπύργου, έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας:

6 άτομα στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί , 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα κι ένα πήρε εξιτήριο

Νοσοκομείο, εκ των οποίων , 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα κι ένα πήρε εξιτήριο 5 άτομα στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και διακομίζεται στο ΚΑΤ. Παράλληλα 4 ακόμα άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο με ίδια μέσα, αντιμετωπίζοντας αναπνευστικά προβλήματα.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στις γύρω περιοχές εστάλη μήνυμα από το 112, καθώς οι καπνοί που εκλύονται από τη φωτιά είναι τοξικοί.

«Καίγονται 3-4 εργοστάσια»

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου, Σταύρου Ρωσσίδη, η φωτιά από το εργοστάσιο ανακύκλωσης πέρασε και σε όμορες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον άλλες δύο-τρεις.

Κατά τον ίδιο, υπάρχουν ελλιπή μέτρα ασφαλείας και απουσία των ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ τόνισε ότι έχουν προειδοποιήσει πολλές φορές για την κατάσταση που επικρατεί στην ΒΙΠΕ Ασπροπύργου.

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