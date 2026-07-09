Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τρεις διασωληνωμένοι από την πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν μέχρι στιγμής 3 τραυματίες. Ο ένας νοσηλεύεται στο «Θριάσιο» και οι άλλοι δύο στο «Αττικόν». Η κατάσταση και των τριών είναι σοβαρή και είναι διασωληνωμένοι.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
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