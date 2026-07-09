Έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών ή χώρο σκραπ στον Ασπρόπυργο, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Σημειώθηκε τουλάχιστον μία έκρηξη κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η Πυροσβεστική έχει κηρύξει συναγερμό για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης καθώς ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο ενώ έχει σημειωθεί τουλάχιστον μια έκρηξη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και καίει σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο σκραπ.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.