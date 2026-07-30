Φωτιά στο Γύθειο: Συνελήφθησαν δύο άτομα για εργασίες με τροχό που προκάλεσε την πυρκαγιά

Snapshot Η πυρκαγιά στον Αγερανό Γυθείου ξεκίνησε από σπίθες που προκάλεσε ηλεκτρικός τροχός κοπής σε ξερή βλάστηση.

Δύο άτομα, ένας 47χρονος εργάτης και ένας 65χρονος εργολάβος, συνελήφθησαν για εμπρησμό και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο 26χρονος ανθυποπυραγός Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς συνεχίζεται με βασικό στοιχείο τον τροχό κοπής.

Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Σημαντικά στοιχεία για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στο Γύθειο εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές, μετά τον εντοπισμό του τροχού κοπής που φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς στον Αγερανό Λακωνίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου, όταν ένας 47χρονος εργάτης πραγματοποιούσε θερμές εργασίες σε αυλή μονοκατοικίας, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό τροχό κοπής. Οι σπίθες που προκλήθηκαν από τη χρήση του εργαλείου φέρεται να έπεσαν σε ξερή βλάστηση, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί γρήγορα, λόγω και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Από τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης που ακολούθησε, ο 26χρονος ανθυποπυραγός Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης έχασε τη ζωή του την ώρα που επιχειρούσε στο μέτωπο, προκαλώντας βαθύ πένθος στην οικογένειά του και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προχώρησαν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης και προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ο 47χρονος που χειριζόταν τον τροχό, καθώς και ο 65χρονος εργολάβος που είχε αναλάβει τις εργασίες.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο στις 10:30 το πρωί. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά συνεχίζεται, ενώ ο τροχός κοπής αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές.

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