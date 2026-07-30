Snapshot Η έκθεση του Λευκού Οίκου αποδίδει την προέλευση της Covid-19 σε διαρροή από το εργαστήριο ιολογίας της Γιουχάν, αποκλείοντας τη μετάδοση από ζώα.

Ο ιός θεωρείται «μη φυσικής προέλευσης» και σχετίζεται με πειράματα αύξησης της λειτουργικότητας που έγιναν χωρίς τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας.

Η έκθεση καταλογίζει στην κυβέρνηση της Κίνας και στον ΠΟΥ έλλειψη διαφάνειας και απόκρυψη κρίσιμων δεδομένων στα πρώτα στάδια της πανδημίας.

Αμφισβητεί τις πολιτικές περιορισμού, όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και τα lockdown, επισημαίνοντας αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, την οικονομία και την εκπαίδευση χωρίς επαρκή επιστημονική στήριξη.

Η έκθεση επικρίνει τις ΗΠΑ για λανθασμένη διαχείριση της κρίσης, ιδιαίτερα την απόρριψη της υπόθεσης διαρροής εργαστηρίου και την εφαρμογή υγειονομικών διαβατηρίων ως μέσο αποκλεισμού. Snapshot powered by AI

Μια έκθεση του Λευκού Οίκου απέδωσε την προέλευση της Covid-19 σε διαρροή από εργαστήριο στο Γουχάν. Το έγγραφο της Ειδικής Υποεπιτροπής του Κογκρέσου ανέφερε ότι μια διαρροή που συνδέεται με πειράματα «αύξησης της λειτουργικότητας» στο Ινστιτούτο Ιολογίας προηγήθηκε της κρίσης και απέκλεισε τη μετάδοση από ζώα.

Μια έκθεση του Λευκού Οίκου, υποστηρίζει ότι ο κορονοϊός προήλθε από ένα εργαστηριακό περιστατικό στο Γουχάν της Κίνας, αποκλείοντας την εκδοχή της μετάδοσής από ζώα.

Στην αναφορά που συντάχθηκε από την Ειδική Υποεπιτροπή του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών για την πανδημία του κορονοϊού, επισημαίνεται ότι πρόκειται για έναν ιό με βιολογικά χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται στη φύση, ο οποίος διέρρευσε μετά από έρευνες «αύξησης της λειτουργικότητας» στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν, όπου, σύμφωνα με την επίσημη έρευνα, τροποποιήθηκαν γονίδια με σκοπό να καταστούν οι οργανισμοί πιο μεταδοτικοί ή επικίνδυνοι, χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας.

Η έρευνα εντόπισε επίσης ένα στοιχείο που χρονολογείται πριν από τις πρώτες επίσημες περιπτώσεις: ερευνητές του εργαστηρίου της Γιουχάν παρουσίασαν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της Covid-19 το φθινόπωρο του 2019, μήνες πριν η ασθένεια γίνει δημόσια γνωστή. Το στοιχείο αυτό παρουσιάστηκε ως μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που αντικρούουν τη θεωρία της μετάδοσης από ζώο σε τοπική αγορά.

Η έκθεση κατηγόρησε την κυβέρνηση του Πεκίνου και τον ΠΟΥ ότι ενήργησαν υπό πολιτικές πιέσεις, με έλλειψη διαφάνειας και απόκρυψη κρίσιμων δεδομένων κατά τα πρώτα στάδια της κρίσης, προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα του κινεζικού καθεστώτος.

Το κείμενο δεν περιορίστηκε στην Κίνα. Αμφισβήτησε επίσης τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέκρινε υγειονομικούς φορείς της χώρας καθώς και τον επιδημιολόγο Άντονι Φάουτσι για το γεγονός ότι απέρριψαν την υπόθεση της διαρροής από εργαστήριο, προκειμένου να υποστηρίξουν τη θεωρία της φυσικής προέλευσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίστηκαν ότι η πανδημία ξεκίνησε από ένα περιστατικό που συνδέεται με ένα εργαστήριο στο Γουχάν και όχι από μετάδοση από ζώο σε αγορά. Η άμεση πολιτική συνέπεια της έκθεσης ήταν μια νέα επίσημη κατηγορία εναντίον της Κίνας, συνοδευόμενη από άμεσες επικρίσεις προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις υγειονομικές αποφάσεις που ελήφθησαν στην Ουάσινγκτον.

Η έκθεση χαρακτήρισε ως αυθαίρετα μέτρα όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση δύο μέτρων και οι εντολές περιορισμού της κυκλοφορίας. Υποστήριξε ότι αυτές οι πολιτικές προκάλεσαν καταστροφικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και στην οικονομία, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παρατεταμένοι περιορισμοί της κυκλοφορίας δεν υποστηρίζονταν επαρκώς από επιστημονικά στοιχεία και ότι το κόστος τους υπερέβη τα οφέλη τους. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι περιορισμοί αυτοί έπληξαν την αμερικανική οικονομία, επιδείνωσαν τα προβλήματα ψυχικής υγείας, υποβάθμισαν τη σωματική υγεία του πληθυσμού και διαταράξανε την ανάπτυξη των παιδιών και των νέων.

Αμφισβήτησε επίσης τα υγειονομικά διαβατήρια και υποστήριξε ότι κατέληξαν να αποτελέσουν μηχανισμό αποκλεισμού για τα μη εμβολιασμένα άτομα, παρά το γεγονός ότι στερούνταν στέρεης επιστημονικής βάσης. Η έκθεση αφιέρωσε επίσης ένα τμήμα στο κλείσιμο των σχολείων και υποστήριξε ότι η παρατεταμένη διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της πανδημίας. Οι νομοθέτες δήλωσαν ότι η απόφαση αυτή διεύρυνε τις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανισότητες.