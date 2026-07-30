Πάρος: Νέα μεγάλη αναζωπύρωση - Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες

Snapshot Στην Πάροειώθηκε νέαβαρή αναζπύρωση της πυρκαγιάς με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές στο Άσπρο Χωριό.

Έχουν σταλεί μηνύματα απομάκρυνσης κατοίκων μέσω του 112, με οδηγία να κατευθυνθούν προς τον Δρυό για λόγους ασφαλείας.

Η πυροσβεστική επιχειρεί με εναέρια και επίγεια μέσα, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης.

Μετά τη δύση του ηλίου, η αντιμετώπιση της φωτιάς θα βασιστεί αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Νέα σοβαρή αναζωπύρωση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάρο, προκαλώντας εκ νέου συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά κινείται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με το μέτωπο να βρίσκεται περίπου 300 μέτρα από τα σπίτια στο Άσπρο Χωριό. Για την περιοχή αυτή εστάλη μήνυμα απομάκρυνσης των κατοίκων, με οδηγία να κατευθυνθούν προς τον Δρυό.

Παράλληλα, έχουν σταλεί δεκάδες μηνύματα μέσω του 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που βρίσκονται κοντά στο πύρινο μέτωπο, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί.

Τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα επιχειρούν εντατικά όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς πριν από τη δύση του ηλίου. Μετά το πέρας των εναέριων επιχειρήσεων, το βάρος της προσπάθειας θα μεταφερθεί αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αποτελούν τον μεγαλύτερο παράγοντα δυσκολίας για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, δημιουργώντας συνεχείς προκλήσεις στο έργο των πυροσβεστών.

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