Φωτιά στην Πάρο: Χωρίς ρεύμα Φολέγανδρος και Σίκινος

Snapshot Η Φολέγανδρος και η Σίκινος παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω της μεγάλης επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Πάρο.

Η προσωρινή διακοπή ρεύματος αποφασίστηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Η απενεργοποίηση της ηλεκτροδότησης επιτρέπει την ασφαλή εκτέλεση εναέριων ρίψεων νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στη Φολέγανδρο, αλλά ο Δήμος θα ενημερώσει άμεσα τους κατοίκους και επισκέπτες.

Οι τοπικές αρχές εκφράζουν στήριξη σε όσους επιχειρούν την κατάσβεση και ευελπιστούν στην ταχεία περιορισμό της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν η Φολέγανδρος και η Σίκινος, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της μεγάλης επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο.

Η προσωρινή διακοπή κρίθηκε αναγκαία μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των εναέριων μέσων που επιχειρούν στην περιοχή για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Φολεγάνδρου, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην απενεργοποίηση της ηλεκτροδότησης στο νησί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής εκτέλεση των εναέριων ρίψεων νερού από τα πυροσβεστικά μέσα και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Φολέγανδρο. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών μόλις υπάρξουν νεότερα δεδομένα από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Παράλληλα, ο Δήμος Φολεγάνδρου εξέφρασε τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι συμμετέχουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στην Πάρο, ευχόμενος η φωτιά να περιοριστεί το συντομότερο δυνατό.

Επίσης, ο δήμαρχος Σικίνου Βασίλης Μαράκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει

«Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν συνομιλιών με τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω της πυρκαγιάς στην Πάρο , έχει διακοπή η ηλεκτροδότηση με εντολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας.Η διακοπή γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή εναέριων ρίψεων νερού και να αποφευχθεί μεγαλύτερος κίνδυνος. Ευχόμαστε άμεσα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο και εκφράζουμε την στήριξη μας σε όσους επιχειρούν την κατάσβεση της.Για οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.Να είστε καλά».

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