Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στη χώρα - Οι οκτώ περιοχές με τις πιο ισχυρές ριπές

Snapshot Στο νότιο Ρέθυμνο καταγράφηκαν ριπές ανέμου έως 125 χλμ/ώρα, με τον σταθμό στο Μαριού να έχει συνεχή ριπή άνω των 90 χλμ/ώρα από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης.

Ισχυρές ριπές ανέμου σημειώθηκαν επίσης στον Πλακιά Ρεθύμνου με 114 χλμ/ώρα και στο Αμπελικό Λέσβου με 112 χλμ/ώρα.

Οι ριπές ανέμου καταγράφηκαν από 584 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ένταση των ανέμων στη νότια Κρήτη αναμένεται να παραμείνει πολύ υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης. Snapshot powered by AI

Τις περιοχές όπου σημειώθηκαν το πρώι της Πέμπτης οι ισχυρότερες ριπές ανέμου κατέγραψε το meteo.gr. Ο Χάρτης που ακολουθεί δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.

Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 Km/η και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Σημειώνουμε οτι στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07. Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 km/h, σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.

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