Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στη χώρα - Οι οκτώ περιοχές με τις πιο ισχυρές ριπές

Ριπές ανέμου έως και 125 χλμ\ώρα καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στη χώρα - Οι οκτώ περιοχές με τις πιο ισχυρές ριπές
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο νότιο Ρέθυμνο καταγράφηκαν ριπές ανέμου έως 125 χλμ/ώρα, με τον σταθμό στο Μαριού να έχει συνεχή ριπή άνω των 90 χλμ/ώρα από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης.
  • Ισχυρές ριπές ανέμου σημειώθηκαν επίσης στον Πλακιά Ρεθύμνου με 114 χλμ/ώρα και στο Αμπελικό Λέσβου με 112 χλμ/ώρα.
  • Οι ριπές ανέμου καταγράφηκαν από 584 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
  • Η ένταση των ανέμων στη νότια Κρήτη αναμένεται να παραμείνει πολύ υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης.
Snapshot powered by AI

Τις περιοχές όπου σημειώθηκαν το πρώι της Πέμπτης οι ισχυρότερες ριπές ανέμου κατέγραψε το meteo.gr. Ο Χάρτης που ακολουθεί δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.

Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 Km/η και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Σημειώνουμε οτι στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07. Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 km/h, σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.

anemoi-meteo.png

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τους έσωσε ο «Άγιος Σπυρίδων» - Πώς περιγράφει ο ψαράς που έσωσε 30 ανθρώπους την επιχείρηση

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 52η φορά στη Χαβάη: «Σιντριβάνι» λάβας ύψος 150 μέτρων

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βίντεο από drone της Πυροσβεστικής καταγράφει τη φωτιά στον Ασώματο

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: «Δεν ήμασταν εμείς στο λιμάνι της Νταμιέτας»

18:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Οι εθνικές ομάδες θα μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ αν προχωρήσουν τα σχέδια της FIFA

18:16ΥΓΕΙΑ

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ - Έντονη κυκλοφορία του ιού Δυτικού Νείλου στην Αττική

18:15ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Ιράν προειδοποιεί δύο ευρωπαϊκές χώρες να μην επιτρέψουν τη χρήση βάσεών τους από τις ΗΠΑ

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει στο Λαύριο το πλοίο «Super Star» - Δεν κατάφερε να δέσει σε Άνδρο και Τήνο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Περπάτησε 16 χιλιόμετρα με ένα μπατόν καρφωμένο στην πλάτη για να μην πληρώσει τη ... διασωσή του

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Τα υπερσύγχρονα Canadair CL-515 που περιμένει η ΕΕ και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας για την απόκτησή τους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Παρελήφθη 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα από την Πρέβελη

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Χωρίς ρεύμα Φολέγανδρος και Σίκινος

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Συγκινητικό βίντεο - Κάνει τα πρώτα βήματά του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στη χώρα - Οι οκτώ περιοχές με τις πιο ισχυρές ριπές

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Τανάγρα

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το Λονδίνο χαιρετίζει τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες για το Κυπριακό

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεκρός στη θάλασσα 57χρονος που αγνοούνταν στο Μαλάκι

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Η σωστή θερμοκρασία πόσιμου νερού για βέλτιστη ενυδάτωση και πέψη

17:28LIFESTYLE

Μπλε Ώρες: Το πρώτο καθηλωτικό τρέιλερ είναι στον αέρα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Παρασκευή – Οι περιοχές που είναι στο «πορτοκαλί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα για Κυκλάδες - Αλλαγές στα δρομολόγια - Βίντεο

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πελοπόννησο μετά από σχεδόν έναν αιώνα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες χάους στην Ισπανία: Μαζική εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 10 μποφόρ θεριεύουν τις φωτιές: Δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες από τα πυροσβεστικά στην Κρήτη

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Έναν άνδρα αναζητούν οι αρχές για τη Σκωτσέζα στη βαλίτσα - Επί δύο εβδομάδες έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο μεταξύ Κωνσταντοπούλου – Πολύζου στη Βουλή: Η πρόεδρος της Πλεύσης κάλεσε την Άμεση Δράση

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Χωρίς ρεύμα Φολέγανδρος και Σίκινος

15:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, νέα πυρκαγιά στην Πάρο και «112» για εκκενώσεις – Όλα τα μέτωπα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλεί να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις - Στη λίστα πιθανών χτυπημάτων Αλεξανδρούπολη, Κύπρος και Ρεβυθούσα

18:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Οι εθνικές ομάδες θα μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ αν προχωρήσουν τα σχέδια της FIFA

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Αναστάτωση στην πλατεία - Αντιδήμαρχος παρεμπόδισε ελέγχους και έβρισε αστυνομικούς - Απαντούν με μηνύσεις 

09:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στοπ» στη ζέστη από το ECMWF - Ψυχρή μάζα από τη Ρωσία φέρνει δροσιά τον Αύγουστο

16:50ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί κάποιες σχέσεις αντέχουν και άλλες καταρρέουν - Το βασικό στοιχείο ενός επιτυχημένου δεσμού

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική στιγμή για την Ιτέα: Υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στην ιστορία του λιμανιού της

13:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια καλοκαιρινή εκπομπή «χτυπά» 20άρι

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεκρός στη θάλασσα 57χρονος που αγνοούνταν στο Μαλάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ