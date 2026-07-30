Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Τανάγρα
Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 13:00
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- Η φωτιά στη Στεφάνη του Δήμουανάγρας εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 την Πέμπτη.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 51 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 14 οχήματα.
- Για την αεροπυρόσβεση χρησιμοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
- Παρείχαν συνδρομή υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας.
- Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα την Πέμπτη σε χαμηλή βλάστηση στη Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας.
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