Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Τανάγρα

Snapshot Η φωτιά στη Στεφάνη του Δήμουανάγρας εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 την Πέμπτη.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 51 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 14 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση χρησιμοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Παρείχαν συνδρομή υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Snapshot powered by AI

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα την Πέμπτη σε χαμηλή βλάστηση στη Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας.

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