Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Τανάγρα

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 13:00

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Τανάγρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στη Στεφάνη του Δήμουανάγρας εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 την Πέμπτη.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 51 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 14 οχήματα.
  • Για την αεροπυρόσβεση χρησιμοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
  • Παρείχαν συνδρομή υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας.
  • Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα την Πέμπτη σε χαμηλή βλάστηση στη Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας.

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