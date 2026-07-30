Φωτιά στην Κάλυμνο: 112 στους κατοίκους στο Βαθύ

Καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Βαθύ στην Κάλυμνο.

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