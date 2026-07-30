Φωτιά στην Άνδρο: Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις σε Παλαιόπολη και Κόλυμπο

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στις αρχές για φωτιά στην Άνδρο, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παλαιόπολης.

Η πυρκαγιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί πραγματοποιεί ρίψεις από αέρος. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των τοπικών ΟΤΑ.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in your area



‼️ If you are in the area of #Kolimpos of the regional unit of #Andros, move away via regional road Andros - Gayrio to #Chora of #Andros



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Μπαράζ ειδοποιήσεων από το 112

Η εξέλιξη του μετώπου ανάγκασε την Πολιτική Προστασία να προχωρήσει στην έκδοση διαδοχικών μηνυμάτων. Νωρίτερα, στις 14:31, εστάλη η πρώτη ειδοποίηση στους κατοίκους της Παλαιόπολης. Η οδηγία ήταν σαφής: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς Μπατσί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Την ίδια ώρα, η κατάσταση επέβαλε επιπλέον προληπτικά μέτρα για γειτονικούς οικισμούς. Μετά τις 16:30, το 112 ενεργοποιήθηκε ξανά για όσους βρίσκονταν στον Κόλυμπο. Οι αρχές ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση των πολιτών μέσω της Επαρχιακής Οδού Άνδρου - Γαυρίου με κατεύθυνση τη Χώρα του νησιού.

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