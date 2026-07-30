Φωτιά στην Άνδρο: Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις σε Παλαιόπολη και Κόλυμπο
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Άνδρο εξαιτίας πυρκαγιάς, με τις αρχές να προχωρούν σε προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων προς Μπατσί και Χώρα.
Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στις αρχές για φωτιά στην Άνδρο, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παλαιόπολης.
Η πυρκαγιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί πραγματοποιεί ρίψεις από αέρος. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των τοπικών ΟΤΑ.
Μπαράζ ειδοποιήσεων από το 112
Η εξέλιξη του μετώπου ανάγκασε την Πολιτική Προστασία να προχωρήσει στην έκδοση διαδοχικών μηνυμάτων. Νωρίτερα, στις 14:31, εστάλη η πρώτη ειδοποίηση στους κατοίκους της Παλαιόπολης. Η οδηγία ήταν σαφής: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς Μπατσί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
Την ίδια ώρα, η κατάσταση επέβαλε επιπλέον προληπτικά μέτρα για γειτονικούς οικισμούς. Μετά τις 16:30, το 112 ενεργοποιήθηκε ξανά για όσους βρίσκονταν στον Κόλυμπο. Οι αρχές ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση των πολιτών μέσω της Επαρχιακής Οδού Άνδρου - Γαυρίου με κατεύθυνση τη Χώρα του νησιού.