Καβάλα: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο έξω από νοσοκομείο - Στις φλόγες το όχημα εν κινήσει

Συναγερμός προκλήθηκε όταν αστικό λεωφορείο της Καβάλας που βρισκόταν σε τακτικό δρομολόγιο εκδήλωσε πυρκαγιά όταν πέρασε την πύλη του νοσοκομείου της πόλης.

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω τμήμα του οχήματος, τη στιγμή που αυτό είχε μόλις περάσει την είσοδο του νοσοκομείου, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος proininews.gr.

Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά δεν έχουν γίνει γνωστά.