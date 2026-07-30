Καβάλα: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο έξω από νοσοκομείο - Στις φλόγες το όχημα εν κινήσει
Αναστάτωση σημειώθηκε έξω από το Νοσκοκομείο Καβάλας όταν αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο
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Συναγερμός προκλήθηκε όταν αστικό λεωφορείο της Καβάλας που βρισκόταν σε τακτικό δρομολόγιο εκδήλωσε πυρκαγιά όταν πέρασε την πύλη του νοσοκομείου της πόλης.
Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω τμήμα του οχήματος, τη στιγμή που αυτό είχε μόλις περάσει την είσοδο του νοσοκομείου, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος proininews.gr.
Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά δεν έχουν γίνει γνωστά.
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