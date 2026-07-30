Φωτιά στην Κάλυμνο: Άμεση αντίδραση της πυροσβεστικής, σηκώθηκε ελικόπτερο

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση αλλά φαίνεται να φουντώνει

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Φωτιά στην Κάλυμνο: Άμεση αντίδραση της πυροσβεστικής, σηκώθηκε ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βαθύ στην Κάλυμνο, η οποία παίρνει διαστάσεις.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, που ειδοποιήθηκε περίπου στις 3.20 στο σημείο έχουν μεταβεί 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

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Στην προσπάθεια της πυροσβεστικής συμβάλλουν υδροφόρες του δήμου.

Κάλυμνος ; φωτιά ; πυροσβεστική ; πυρκαγιά
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