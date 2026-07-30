Φωτιά στην Κάλυμνο: Άμεση αντίδραση της πυροσβεστικής, σηκώθηκε ελικόπτερο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βαθύ στην Κάλυμνο, η οποία παίρνει διαστάσεις.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, που ειδοποιήθηκε περίπου στις 3.20 στο σημείο έχουν μεταβεί 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στην προσπάθεια της πυροσβεστικής συμβάλλουν υδροφόρες του δήμου.



