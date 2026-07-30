Χειροβομβίδα στον Ντογιάκο: Προφυλακιστέος και ο ισοβίτης που έδωσε την εντολή

Snapshot Προφυλακιστέος κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση με χειροβομβίδα στον Ισίδωρο Ντογιάκο.

Ο 35χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας και υποστήριξε ότι ενεργούσε ως ενδιάμεσος για λογαριασμό άλλου προσώπου.

Ισχυρίστηκε ότι η εντολή αφορούσε μόνο την τοποθέτηση της χειροβομβίδας έξω από κατοικία και ότι δεν γνώριζε πως το σπίτι ανήκε στον πρώην εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος εκτίει ήδη ποινές ισόβιας κάθειρξης και πολυετών καθείρξεων για σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονία και ληστείες.

Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Μετά τον 30χρονο Αιγύπτιο που συνελήφθη στη Γλυφάδα έχοντας στην κατοχή του τη χειροβομβίδα, προφυλακιστέος κρίθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση σε βάρος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο 35χρονος, που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε ότι έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, υποστηρίζοντας όμως ότι ενεργούσε για λογαριασμό άλλου προσώπου και ότι ο ίδιος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος.

Κατά τους ισχυρισμούς του, η εντολή αφορούσε αποκλειστικά την τοποθέτηση της χειροβομβίδας έξω από κατοικία και όχι την έκρηξή της, ενώ δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως το σπίτι ανήκε στον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό.

Ο κατηγορούμενος εκτίει ήδη στις φυλακές Διαβατών ποινές ισόβιας κάθειρξης και πολυετών καθείρξεων για βαρύ ποινικό παρελθόν, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία και ληστείες.

Με τη σημερινή απόφαση, και οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση έχουν πλέον οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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