Εικόνα ντοκουμέντο η παράδοση της χειροβομβίδας - Στόχος το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου

Snapshot Συνελήφθη 30χρονος Αιγύπτιος στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε χειροβομβίδα μέσα σε ποτήρι καφέ.

Η χειροβομβίδα ήταν τυλιγμένη με χαρτονόμισμα των 500 ευρώ και κρυμμένη σε κράνος για να μην κινήσει υποψίες.

Ο 30χρονος βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση λόγω ενδείξεων ότι σχεδίαζε επίθεση σε κατοικία πρώην εισαγγελικού λειτουργού.

Το στόχο της επίθεσης θεωρείται η κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Η κατοικία του Ντογιάκου βρισκόταν υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση με διακριτική παρουσία και συνεχείς περιπολίες. Snapshot powered by AI

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της σύλληψης 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από την παράδοση της χειροβομβίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο 30χρονος συναντά τον άνδρα που του την παραδίδει.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η χειροβομβίδα ήταν τυλιγμένη μαζί με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, τοποθετημένη μέσα σε ποτήρι καφέ και, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο των Αρχών, στη συνέχεια αποκρύφθηκε μέσα στο κράνος που κρατούσε ο παραλήπτης, ώστε να μην κινήσει υποψίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος βρισκόταν για αρκετό χρονικό διάστημα υπό διακριτική παρακολούθηση, καθώς οι αστυνομικές αρχές είχαν ενδείξεις ότι ενδεχομένως προετοίμαζε επίθεση με στόχο κατοικία που συνδέεται με πρώην εισαγγελικό λειτουργό.

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