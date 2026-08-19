Τουρκία: Διαψεύδει τον Νετανιάχου για τη Συρία - «Θέλει να νομιμοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές»

Υπήρχε πραγματικός κίνδυνος στρατιωτικής αντιπαράθεσης Ισραήλ - Τουρκίας, είπε ο Αμερικανός πρέσβης, Τομ Μπάρακ για τα ισραηλινά χτυπήματα σε αεροπορική βάση της Συρίας 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τουρκία: Διαψεύδει τον Νετανιάχου για τη Συρία - «Θέλει να νομιμοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία διέψευσε τις ισραηλινές κατηγορίες ότι ετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία, χαρακτηρίζοντάς τες ως προσπάθεια νομιμοποίησης των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.
  • Οι ΗΠΑ απέδωσαν την αεροπορική επιδρομή στην ισραηλινή αεροπορία και εξέφρασαν ανησυχία για τον κίνδυνο στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
  • Η ισραηλινή επίθεση στόχευσε την αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ στη Συρία, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς αναφορές για θύματα.
  • Η συριακή κυβέρνηση καταδίκασε έντονα την επίθεση και διαμαρτυρήθηκε για παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της.
  • Παρά τις εντάσεις, Ισραήλ και συριακές αρχές έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες και συμφώνησαν σε μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών.
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Η Τουρκία απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Ισραήλ κατά τις οποίες η Άγκυρα προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία, την επομένη βομβαρδισμών εναντίον αεροπορικής βάσης στη χώρα αυτή.

Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι αντιπροσωπεύει «απειλή» για την ασφάλειά του διότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ, χωρίς ωστόσο να αναλάβει ρητώς την ευθύνη για την επιδρομή, η οποία έβαλε στο στόχαστρο την υποδομή που ανοικοδομείται στην επαρχία Ιντλίμπ (βορειοδυτικά).

Οι ΗΠΑ ωστόσο απέδωσαν την επιδρομή στο Ισραήλ, και καταδίκασαν την ενέργεια αυτή του κατά τα άλλα πιο στενού συμμάχου τους στην περιοχή.

Η επίθεση σηματοδότησε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που το Ισραήλ αψήφησε τις ΗΠΑ, που επιδιώκει να υποστηρίξει τη νέα συριακή κυβέρνηση. «Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα ήγειρε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις», σημείωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η Άγκυρα διέψευσε πως έχει οποιοδήποτε σχέδιο να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία. «Οι ανυπόστατες κατηγορίες (...) του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού έχουν σκοπό να νομιμοποιήσουν τις παράνομες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, οι οποίες καταφέρνουν πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας», στηλίτευσε η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η Δαμασκός καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την «αδικαιολόγητη επίθεση» της γειτονικής χώρας.

Benjamin Netanyahu

O Νετανιάχου

Pool Reuters/AP/Ronen Zvulun

Τομ Μπάρακ: Υπήρχε πραγματικός κίνδυνος στρατιωτικής αντιπαράθεσης Ισραήλ - Τουρκίας

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Συρία Τομ Μπαράκ δήλωσε στο i24NEWS ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη Συρία «ενείχε τον πραγματικό κίνδυνο να εξελιχθεί γρήγορα σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας, καθώς και της Συρίας».

«Οι τουρκικές δυνάμεις δεν γνώριζαν ότι ισραηλινά αεροσκάφη κατευθύνονταν προς αυτή τη συγκεκριμένη συριακή βάση, ούτε γνώριζαν ποιος ήταν ο στόχος τους, και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να αποφασίσουν να απογειώσουν μαχητικά αεροσκάφη πιστεύοντας ότι οι ίδιοι δέχονταν επίθεση», δήλωσε ο Μπάρακ.

Και πρόσθεσε: «Τα χθεσινά γεγονότα ήταν σοβαρά και ανησυχητικά. Ωστόσο, ανακουφιζόμαστε που δεν υπήρξαν απώλειες ζωών και ότι η κατάσταση δεν κλιμακώθηκε».

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έγιναν «οκτώ πλήγματα» της αεροπορίας του Ισραήλ στη βάση, που προκάλεσαν «υλικές ζημιές», πάντως χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία μετά την ανατροπή, τον Δεκέμβριο του 2024, του μέχρι τότε προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από συμμαχία ισλαμιστών.

Ανέπτυξε ακόμη στρατεύματα σε ουδέτερη ζώνη υπό επιτήρηση του ΟΗΕ, που είχε εκεί «παρατηρητές», που χώριζε τις ισραηλινές από τις συριακές δυνάμεις στο υψίπεδο του Γκολάν, και λέει πως δημιούργησε «ζώνη ασφαλείας» από την οποία τονίζει πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει.

Επίσκεψη

Το αεροδρόμιο, το οποίο είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου, είχε σταματήσει να λειτουργεί το 2012. Φυλάσσεται από δυνάμεις του συριακού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη χώρα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έγιναν μετά «την επίσκεψη, τις τελευταίες ημέρες, τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο στο πλαίσιο προσπαθειών σε εξέλιξη για να τεθεί ξανά σε υπηρεσία».

Οι αρχές της Συρίας έχουν καταδικάσει επανειλημμένα τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας και ζητούν να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ που έχουν αναπτυχθεί στην επικράτεια.

Παρά τις εντάσεις, το Ισραήλ και οι νέες αρχές της Συρίας έχουν διεξαγάγει αρκετούς κύκλους απευθείας συνομιλιών και μεταξύ άλλων συμφώνησαν να δημιουργήσουν μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών.

Όταν κατέλαβαν την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024, οι νέες ισλαμιστικές αρχές στη Δαμασκό πήραν τον έλεγχο του αεροδρομίου Αμπού Ντούχουρ, που βρισκόταν στα χέρια δυνάμεων πιστών στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ από τα τέλη του 2018, αφού παρατάξεις ανταρτών και τζιχαντιστών είχαν κυριεύσει μεγάλο μέρος της επαρχίας Ιντλίμπ τρία χρόνια νωρίτερα.

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