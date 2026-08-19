Χέιντεν Πανετιέρ: Το οδυνηρό ατύχημα με τη ζέβρα που στοίχειωνε τη σταρ για πάνω από 20 χρόνια

Ένας από τους «εφιάλτες» στη ζωή της, που μετρούσε δύο δεκαετίες, ήταν ένα οδυνηρό ατύχημα που είχε σε ηλικία 14 ετών

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Χέιντεν Πανετιέρ: Το οδυνηρό ατύχημα με τη ζέβρα που στοίχειωνε τη σταρ για πάνω από 20 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Χέιντεν Πανετιέρ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα σε ηλικία 14 ετών κατά τη διάρκεια γυρισμάτων με ζέβρα για την ταινία «Racing Stripes».
  • Οι τραυματισμοί προκάλεσαν χρόνια πόνο και οδήγησαν σε αυξημένη χρήση οπιοειδών, που συνδέθηκε με τον εθισμό και την κατάθλιψη της.
  • Η ηθοποιός απέκτησε προβλήματα εθισμού από τα 15 της χρόνια και πάλεψε με την επιλόχεια κατάθλιψη μετά τη γέννηση της κόρης της το 2014.
  • Το 2020 ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης διάρκειας οκτώ μηνών μετά από προειδοποίηση για κίνδυνο θανάτου από γιατρό.
  • Ο θάνατός της καταγράφηκε ως καρδιακή ανακοπή, χωρίς σημάδια τραύματος ή σαφή ένδειξη υπερδοσολογίας, σύμφωνα με την αυτοψία του ιατροδικαστή.
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Ο αιφνίδιος θάνατός της Χέιντεν Πανετιέρ σόκαρε το Χόλιγουντ και τους θαυμαστές της, ωστόσο όσο αποκαλύπτονται στοιχεία για τη ζωή της, δείχνουν ότι πάλευε χρόνια με «εφιάλτες» αποτέλεσμα της πρώιμη διασημότητας σε παιδική ηλικία, αλλά και της κατάθλιψης στη συνέχεια, που την οδήγησαν σε εθισμούς.

Ένας από τους «εφιάλτες» στη ζωή της, που μετρούσε πάνω από 22 χρόνια, ήταν ένα οδυνηρό ατύχημα που είχε σε ηλικία 14 ετών, ενώ ίππευε μία ζέβρα για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας «Racing Stripes» στη Νότια Αφρική.

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Η Πανετιέρ εκτέλεσε όλα τα ακροβατικά της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων ταχύτητας δίπλα σε καθαρόαιμα άλογα, όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της εκείνη την εποχή. Ωστόσο, σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, έπεσε από τη ζέβρα, υποφέροντας από διάσειση, σοβαρό τραυματισμό σε δύο σπονδύλους του αυχένα της, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός στα απομνημονεύματά της, «This Is Me: A Reckoning», που κυκλοφόρησαν νωρίτερα φέτος.

«Πάνω από 20 χρόνια αργότερα, αυτοί οι τραυματισμοί εξακολουθούν να με ενοχλούν», έγραψε, καθώς περιέγραφε πώς αναζητούσε οπιοειδή κάθε φορά που ο πόνος επέστρεφε.

«Το ατύχημα έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένα περιστατικό που συνέβη στην Χέιντεν σε ένα κινηματογραφικό πλατό όταν ήταν έφηβη», δήλωσε στο Radar Online μια πηγή που γνωρίζει καλά τις δυσκολίες της.

Σύμφωνα με μια εμπιστευτική πηγή, η αυξημένη χρήση οπιοειδών με την έξαρση του τραυματισμού στον αυχένα της, ήταν κάτι με το οποίο εξακολουθούσε να παλεύει δεκαετίες μετά το ατύχημα. «Αυτό ήταν που την οδήγησε πραγματικά σε μια καθοδική πορεία προς τα ναρκωτικά και την κατάθλιψη.»

Η πρώην παιδική σταρ, γνωστή για τους ρόλους της στην επιτυχημένη σειρά του NBC «Heroes» και στο μουσικό δράμα «Nashville», είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τους αγώνες της με τον εθισμό, ο οποίος ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 15 ετών.

Τότε, ισχυρίστηκε ότι άρχισε να παίρνει «χάπια ευτυχίας» σε μια προσπάθεια να φαίνεται πιο «ζωηρή» κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Ο εθισμός της επιδεινώθηκε στη συνέχεια, ενώ πάλευε με την επιλόχεια κατάθλιψη μετά τη γέννηση της κόρης της Kaya το 2014, καταφεύγοντας στο αλκοόλ. «Μακάρι περισσότεροι άνθρωποι να γνώριζαν τι ήταν αυτό εκείνη την εποχή. Ίσως να μην περίμενα τόσο πολύ για να ζητήσω βοήθεια», είπε.

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Τελικά, το 2020 παρακολούθησε πρόγραμμα απεξάρτησης διάρκειας οκτώ μηνών σε κέντρο αποκατάστασης, αποκαλύπτοντας στις αναμνήσεις της πώς ένας γιατρός της είπε ότι θα είχε πεθάνει μέσα σε πέντε χρόνια αν δεν σταματούσε να πίνει.

Η Πανετιέρ κηρύχθηκε νεκρή, σε ένα κατάλυμα του Airbnb στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, την Κυριακή. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την αιτία θανάτου, αλλά σε ηχογράφηση κλήσης προς το 911 που πραγματοποιήθηκε στις 1:51 μ.μ. της Κυριακής, μια γυναίκα τηλεφωνήτρια περιέγραψε ότι η ηθοποιός υπέστη «καρδιακή ανακοπή».

Ο πρώην σύντροφός της, ο Μπράιαν Χίκερσον, και ο αδελφός του, Ζακ, βρίσκονταν στο διαμέρισμα όταν πέθανε, σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Το Γραφείο του Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρήνβιλ έχει πλέον ολοκληρώσει την αυτοψία της σταρ, με τον ιατροδικαστή να δηλώνει στην «Daily Mail» ότι «δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραύματος που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον θάνατό της», ενώ δηλώνει ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητηθεί η θεωρία της υπερδοσολογίας ναρκωτικών.

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