Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν κρυφό παράγοντα για την υψηλή αρτηριακή πίεση – Και μια πιθανή λύση

Snapshot Επιστήμονες εντόπισαν έναν τρίτο μηχανισμό που επηρεάζει την υψηλή αρτηριακή πίεση, σχετικό με τη λήξη της φλεγμονώδους αντίδρασης.

Το compound 17b ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς τερματισμού της φλεγμονής χωρίς να καταστέλλει συνολικά το ανοσοποιητικό σύστημα.

Σε πειράματα με ποντίκια, το compound 17b μείωσε την αρτηριακή πίεση, την ακαμψία της αορτής και τον σχηματισμό ίνωσης στην καρδιά και τα νεφρά.

Το compound 17b στοχεύει άμεσα τη φλεγμονή και τις βλάβες στους ιστούς, διαφοροποιούμενο από τις υπάρχουσες θεραπείες υπέρτασης.

Η ουσία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο έρευνας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ή ως εναλλακτική για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στα τρέχοντα φάρμακα. Snapshot powered by AI

Η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να μην προκαλείται μόνο από τους δύο μηχανισμούς στους οποίους εστιάζουν παραδοσιακά οι γιατροί. Επιστήμονες από την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη εντόπισαν έναν τρίτο πιθανό παράγοντα: τους μηχανισμούς που τερματίζουν τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες θεραπείες της υπέρτασης.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μια πειραματική ουσία που ονομάζεται compound 17b. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, η συγκεκριμένη ουσία δεν καταστέλλει συνολικά το ανοσοποιητικό σύστημα. Αντίθετα, ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς που στέλνουν στα ανοσοκύτταρα το κατάλληλο σήμα ότι η δράση τους έχει ολοκληρωθεί.

Πειράματα σε ποντίκια

Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια με υπέρταση, η ουσία μείωσε ελαφρώς την αρτηριακή πίεση. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσες, όμως, ήταν οι υπόλοιπες επιδράσεις της.

Το compound 17b μείωσε την ακαμψία της αορτής, της κύριας αρτηρίας που μεταφέρει το αίμα από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα, ενώ παράλληλα περιόρισε τον σχηματισμό επικίνδυνου ουλώδους ιστού, γνωστού ως ίνωση, στην καρδιά και τα νεφρά.

Μια πιθανή εναλλακτική στις σημερινές θεραπείες

Το εύρημα αυτό μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό. Οι υπάρχουσες θεραπείες για την υπέρταση επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στην προστασία των οργάνων από τις βλάβες που προκαλεί η υψηλή πίεση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας μελέτης, το compound 17b φαίνεται να δρα διαφορετικά, καθώς στοχεύει άμεσα τη φλεγμονή και τις βλάβες στους ιστούς.

Ωστόσο, η ουσία απέχει ακόμη πολύ από το να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς. Μέχρι στιγμής, τα πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ποντίκια και οι επιστήμονες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν εάν παρόμοια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν και στον άνθρωπο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ουσία πιθανότατα δεν θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες θεραπείες. Θα μπορούσε, όμως, να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ή να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή για ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν τα σημερινά φάρμακα.