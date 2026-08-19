Φρίκη στην Ινδία: Σκότωσε τη σύζυγό του με ηλεκτροπληξία στα γεννητικά όργανα για ένα οικόπεδο

Snapshot Ένας άνδρας στο Ουτάρ Πραντές της Ινδίας δολοφόνησε τη σύζυγό του με ηλεκτροπληξία στα γεννητικά όργανα λόγω διαφωνίας για πώληση οικοπέδου.

Η 32χρονη Νασρίν είχε πολλαπλά εγκαύματα από ηλεκτροπληξία στο σώμα της, όπως επιβεβαίωσε η ιατροδικαστική εξέταση.

Ο σύζυγος παραδέχτηκε τη δολοφονία και συνελήφθη, ενώ τέσσερις συγγενείς του αναζητούνται καθώς τράπηκαν σε φυγή.

Η οικογένεια της Νασρίν κατήγγειλε επανειλημμένες απειλές και κακοποίηση από τον σύζυγο λόγω της διαμάχης για το οικόπεδο.

Υπάρχουν καταγγελίες και εναντίον άλλων συγγενών του δράστη για εμπλοκή στο περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένα φρικτό έγκλημα αποκαλύφθηκε στην Ινδία, μετά την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό μίας γυναίκας, με δράστη τον ίδιο τον σύζυγό της.

Η 32χρονη γυναίκα, η οποία αναφέρεται μόνο ως Νασρίν, παρουσίαζε πολλαπλά εγκαύματα στο σώμα της.

Η έκθεση της νεκροψίας αποκάλυψε ότι το σώμα της ήταν καλυμμένο με εγκαύματα που συνάδουν με ηλεκτροπληξία, μεταξύ των οποίων και στα γεννητικά της όργανα. Το φρικτό περιστατικό συνέβη στο Ουτάρ Πραντές της Ινδίας, τη νύχτα της 14ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τα όσα ανακοίνωσε η έκθεση της νεκροψίας δείχνει «τραύματα σε έξι σημεία, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών εγκαυμάτων που προκλήθηκαν από ηλεκτροπληξία. Τραύματα από ηλεκτροπληξία εντοπίστηκαν επίσης στα γεννητικά της όργανα».

Ο σύζυγος της Νασρίν, ο Ισράρ, φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία. Λέγεται ότι δήλωσε στην αστυνομία ότι ήταν εξοργισμένος με τη γυναίκα του, αφού αρνήθηκε να πουλήσει ένα οικόπεδο που είχε κληρονομήσει από τους γονείς της.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 13 χρόνια και είχε πέντε παιδιά, τέσσερις κόρες και έναν γιο.

Η οικογένεια της Νασρίν ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της την είχε απειλήσει επανειλημμένα με κακοποίηση και βία λόγω της διαμάχης για το οικόπεδο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα μέλη της οικογένειας πρόσθεσαν ότι ο Ίσραρ την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει αν δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις του.

Η αδελφή της Νασρίν, Χασίν Τζαχάν, δήλωσε ότι πριν από το θάνατό της η Νασρίν είχε υποστεί τραυματισμούς, αλλά είχε κρύψει τα τραύματά της από την οικογένειά της, ενώ ο θείος της έχει υποβάλλει καταγγελία στην αστυνομία, εκτός από τον σύζυγο της ανιψιάς του, εναντίον του πεθερού της Χανίφ, των αδελφών του Μπάμπο και Ραφάτ, καθώς και των κουνιάδων της Ιστέκαρ και Νουρ Αλάμ.

Εκτός από τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του διαφεύγουν της σύλληψης, καθώς τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.