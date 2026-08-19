Επιληπτική «κρίση απουσίας»: Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα στο γήπεδο

Οι δύο ξαφνικές καταρρεύσεις του Τζαμάλ Μουσιάλα κατά τη διάρκεια φιλικών αγώνων της Μπάγερν Μονάχου μέσα σε τρεις ημέρες ανησύχησαν φιλάθλους και τηλεθεατές παγκοσμίως.

Μετά το δεύτερο επεισόδιο, ο 23χρονος είπε ότι έχει διαγνωστεί στο παρελθόν με «σύντομες, προσωρινές κρίσεις απουσίας» που προκαλούνται από «νευρολογική δυσλειτουργία» και ότι λαμβάνει εξειδικευμένη θεραπεία.

Η εμπειρία του αποτελεί παράδειγμα ενός τύπου κρίσης, που μπορεί εύκολα να μην γίνει αντιληπτός, αλλά και μια υπενθύμιση ότι αυτό που συνέβη στο γήπεδο δεν μπορεί να διαγνωστεί μόνο από βίντεο.

Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα;

Ο Μουσιάλα κατέρρευσε για πρώτη φορά στο φιλικό της Μπάγερν εναντίον της Λειψίας στις 15 Αυγούστου, λίγο μετά την είσοδό του ως αλλαγή. Τρεις ημέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα εναντίον της Χάιντενχαϊμ, έπεσε ξανά λίγο μετά την είσοδό του στον αγώνα και έλαβε ιατρική φροντίδα πριν φύγει από το γήπεδο.

Στη συνέχεια, ο 23χρονος είπε ότι οι γιατροί είχαν εντοπίσει στο παρελθόν προσωρινά, θεραπεύσιμα «επεισόδια απουσίας» που σχετίζονται με ένα νευρολογικό πρόβλημα. Πρόσθεσε ότι βρίσκεται υπό στενή νευρολογική παρακολούθηση και είχε ιατρική άδεια από την Μπάγερν Μονάχου να συνεχίσει τις καθημερινές του δραστηριότητες και το ποδόσφαιρο.

Τι είναι οι κρίσεις απουσίας;

Ο όρος αναδείχτηκε μέσα από τη βιβλιογραφία περί της επιληψίας. Μια κρίση απουσίας είναι μια σύντομη γενικευμένη κρίση, η οποία προκαλείται από μη φυσιολογική ηλεκτρική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Το άτομο χάνει ξαφνικά την επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω του, συχνά κοιτάζει με «άδειο βλέμμα» και σταματάει επιτόπου ό,τι κάνει. Τα τυπικά επεισόδια συνήθως διαρκούν μόνο λίγα δευτερόλεπτα και τελειώνουν απότομα.

Άλλα σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν το τρέμουλο των βλεφάρων ή αυτόματες κινήσεις, όπως το χτύπημα των χειλιών. Το άτομο γενικά συνεχίζει αμέσως την προηγούμενη δραστηριότητα και μπορεί να μην συνειδητοποιήσει καν τι του συνέβη. Επειδή μπορεί να μην υπάρχει τρέμουλο, οι κρίσεις απουσίας μερικές φορές συγχέονται με ονειροπόληση ή απροσεξία.

Είναι πολύ πιο συχνές στα παιδιά, αλλά μπορούν να εμφανιστούν σε εφήβους και ενήλικες. Η νεανική επιληψία απουσίας, για παράδειγμα, μπορεί να επιμείνει στην ενηλικίωση.

Μοιάζουν οι καταρρεύσεις του Μουσιάλα με τυπικές κρίσεις απουσίας;

Εδώ είναι που έχει σημασία η προσεκτική ερμηνεία. Οι τυπικές κρίσεις απουσίας συνήθως δεν κάνουν κάποιον να καταρρεύσει. Οι ασθενείς συνήθως παραμένουν όρθιοι και απλώς σταματούν στη θέση τους για λίγα δευτερόλεπτα. Η πτώση είναι ασυνήθιστη.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα συνέδεσε ο ίδιος τα πρόσφατα επεισόδιά του εντός γηπέδου με τις διαγνωσμένες νευρολογικές «απουσίες» του, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομερή νευρολογικά αρχεία, ευρήματα ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (ΗΕΓ) και άλλων εξετάσεων. Επομένως, είναι λάθος να συμπεράνουμε μόνο από τηλεοπτικά πλάνα εάν αυτό που είδαμε να του συμβαίνει ήταν τυπικές κρίσεις απουσίες, άτυπα επεισόδια ή αν περιελάμβαναν πρόσθετα νευρολογικά χαρακτηριστικά.

Η ορατή κατάρρευση δεν πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για τη διάγνωση κρίσεων απουσίας σε κάποιον. Λιποθυμία, προβλήματα καρδιακού ρυθμού, αφυδάτωση, χαμηλό σάκχαρο στο αίμα και άλλοι τύποι κρίσεων μπορούν επίσης να προκαλέσουν ξαφνική απώλεια ανταπόκρισης ή πτώση.

Πώς διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται οι κρίσεις απουσίας;

Η διάγνωση συνήθως περιλαμβάνει ιατρικό ιστορικό και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), το οποίο καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο. Ο υπεραερισμός κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει μια τυπική κρίση απουσίας και να αποκαλύψει το χαρακτηριστικό πρότυπο ΗΕΓ.

Οι κρίσεις απουσίας αντιμετωπίζονται με αντισπασμωδική φαρμακευτική αγωγή, με την επιλογή να εξαρτάται εν μέρει από το εάν υπάρχουν άλλοι τύποι κρίσεων. Η θεραπεία είναι συχνά αποτελεσματική, αλλά οι συμβουλές ασφαλείας πρέπει να εξατομικεύονται, επειδή ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα απώλειας συνείδησης μπορούν να έχουν σημασία κατά την οδήγηση, την κολύμβηση, την εργασία σε ύψος ή σε αθλήματα υψηλού επιπέδου, όπως στην περίπτωση του 23χρονου μεσοεπιθετικού της Μπάγερν Μονάχου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι ενήλικες να εμφανίσουν ξαφνικά επιληπτικές κρίσεις απουσίας;

Οι επιληπτικές κρίσεις απουσίας είναι ασυνήθιστες στους ενήλικες σε σύγκριση με τα παιδιά. Ορισμένα σύνδρομα επιληψίας που ξεκινούν στην παιδική ηλικία ή την εφηβεία μπορούν να συνεχιστούν και στην ενήλικη ζωή. Ένα πρώτο επεισόδιο ανεξήγητης απώλειας συνείδησης σε έναν ενήλικα χρήζει ιατρικής αξιολόγησης αντί να θεωρείται ότι είναι σίγουρα μια… περαστική επιληπτική κρίση απουσίας.

Πότε μια κρίση απαιτεί επείγουσα βοήθεια;

Μια κρίση που διαρκεί 5 λεπτά ή περισσότερο, επαναλαμβανόμενες κρίσεις χωρίς ανάκαμψη μεταξύ τους, σοβαρός τραυματισμός, δυσκολία στην αναπνοή ή μια πρώτη γνωστή κρίση γενικά απαιτούν επείγουσα αξιολόγηση. Οι σύντομες επιληπτικές κρίσεις συνήθως τελειώνουν αυθόρμητα, αλλά τα νέα επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξακολουθούν να χρήζουν νευρολογικής εξέτασης από ειδικούς.

Συμπέρασμα

Αυτό που συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα δείχνει, ότι οι σύντομες απώλειες συνείδησης μπορούν να εμφανιστούν σε ενήλικες και μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες ανάλογα με το τι κάνει κάποιος εκείνη τη στιγμή.

Αλλά η περίπτωσή του καταδεικνύει επίσης ένα κρίσιμο ιατρικό μάθημα: μια δραματική κατάρρευση δεν προσδιορίζει από μόνη της τον τύπο της κρίσης. Η διάγνωση εξαρτάται από τη νευρολογική αξιολόγηση και το ΗΕΓ, όχι μόνο το πώς φαίνεται η κρίση στους τρίτους.

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