Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στη Λάρισα, όταν ο Ρούτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πάνος Ρούτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη στη Λάρισα.
  • Στη συνέχεια, χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση του ΕΚΑΒ και η μεταφορά του σε νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.
  • Η μεταφορά του Ρούτσι καταγράφηκε σε βίντεο από το onlarissa.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τα αίτια του επεισοδίου.
Snapshot powered by AI

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα στη Λάρισα, όταν ο Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση παρέμβαση του ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, όπου οι διασώστες του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και η μεταφορά του καταγράφηκαν σε βίντεο του onlarissa, στο οποίο φαίνεται το ασθενοφόρο να βρίσκεται στο σημείο και οι διασώστες να συνοδεύουν τον Ρούτσι κατά την αποχώρησή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν το λιποθυμικό επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα - Έρευνες στο δίκτυο υδροδότησης μετά την κακοκαιρία

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «γιορτάζει» τα 74α γενέθλιά του με μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Νέα «καμπάνα» 20.000 ευρώ στη Διοίκηση για το ξενοδοχείο στη Μακρυγιάννη – Επτά χρόνια χωρίς κατεδάφιση

16:09NEWSBOMB

Politico: Οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για εφιαλτικό σενάριο πολύνεκρης υβριδικής επίθεσης

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Έκπληξη» με Δούκα και Σπίρτζη στο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «105,5 Στο Κόκκινο»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: 70 απαντήσεις για την ΕΑΕ 2026 – Τι αλλάζει και τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του - «Εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω Ρούμπιο - Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα στην Κηφισίας

15:23ANNOUNCEMENTS

«Παίζουμε Μαζί, Κερδίζουμε Όλοι»: Μια διαφορετική νίκη μέσα από τον αθλητισμό

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

15:21ANNOUNCEMENTS

Ο CEO της United Group, Stan Miller, στο FT Connect Europe για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης

15:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της - «Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή»

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με πυραύλους και drones - Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με τις οριστικές ημερομηνίες

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι διαφορετικό προσφέρει το γιαούρτι όταν είναι στραγγιστό: Πρωτεΐνη, ασβέστιο και τι να ελέγχετε

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος έδωσε απαντήσεις για την πλασμαφαίρεση - Στο μικροσκόπιο η χορήγηση μέθης

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Συναγερμός» για δεκάδες περιστατικά με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας - Ένταση με φοιτητές για το θέμα της ακρίβειας

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

12:03LIFESTYLE

Τέλος οι «Ράδιο Αρβύλα» από τον ANT1

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος έδωσε απαντήσεις για την πλασμαφαίρεση - Στο μικροσκόπιο η χορήγηση μέθης

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για Βίσση - Καρβέλα: Σταματάει κάθε διάλογος και πλέον όλα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα που υπέγραψε συμφωνία με τις Ένοπλες Δυνάμεις παρουσία Δένδια – Ρούμπιο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω Ρούμπιο - Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα στην Κηφισίας

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Κωνσταντοπούλου: «Καμία βία στον Ρούτσι, μην λέτε ψέμματα»

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους - Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ»

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του - «Εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»

10:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Ποιος κέρδισε σε ενημέρωση και ψυχαγωγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ