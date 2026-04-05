Πλακιάς κατά Κωνσταντοπούλου: «Καμία βία στον Ρούτσι, μην λέτε ψέμματα»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών, με αφορμή βίντεο που δημοσιοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι στο βίντεο καταγράφεται άσκηση βίας από αστυνομικούς σε βάρος του Πάνου Ρούτσι. Όπως αναφέρει, οι αστυνομικοί τον εμπόδισαν να την προσεγγίσει ως συνήγορό του, προχωρώντας σε απώθησή του.

Στη δημοσίευσή της, αφήνει αιχμές για κυβερνητικές τοποθετήσεις που αμφισβήτησαν το περιστατικό, εκφράζοντας την προσδοκία να υπάρξουν ανακλήσεις. «Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι 'είναι ψέμματα' να ζητήσουν συγγνώμη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να προσεγγίσει την Ζωή που είναι συνήγορός του και τον απωθούν.

Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι «είναι ψέματα» να ζητήσουν συγνώμη.

Η απάντηση Πλακιά

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί βίας. Όπως επισήμανε με σχόλιο στη δημοσίευσή της, βρισκόταν στο σημείο μαζί με δεκάδες συγγενείς και είχε άμεση εικόνα των γεγονότων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο οπτικό υλικό φαίνονται αστυνομικοί με υψωμένα τα χέρια, κάτι που - κατά την άποψή του - δεν συνάδει με την εικόνα άσκησης βίας.

Ο Νίκος Πλακιάς αναφέρει ότι επικράτησε ένταση, με σπρωξίματα και απώθηση, ωστόσο τονίζει ότι δεν υπήρξε ούτε λεκτική ούτε σωματική βία.

Όπως σημειώνει, ο Πάνος Ρούτσι δεν υποστήριξε ότι δέχθηκε χτύπημα, αλλά αισθάνθηκε αδιαθεσία εξαιτίας της πίεσης και της έντασης της στιγμής.

Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια @pl_eleftherias ?

Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα ;

Μην λέτε ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό .

Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) April 5, 2026

Παρέμβαση Γεωργιάδη

Στο ζήτημα παρενέβη και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αμφισβήτησε την εκδοχή περί άσκησης βίας.

Η @ZoeKonstant ανέβασε αυτό το βίντεο από μακριά και λέει ψευδώς ότι οι αστυνομικοί άσκησαν βία κατά του κ. Πάνου Ρούτσι. Πατάω να δω το βίντεο και βλέπω τον αστυνομικό να σηκώνει τα χέρια του ψηλά ακριβώς για να μην μπορεί να κατηγορηθεί ότι έσπρωξε τον κ. Ρούτσι (έχουν… https://t.co/dpkVnFsKtO pic.twitter.com/0kF4d2ujgv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 5, 2026

Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι το βίντεο έχει τραβηχτεί από απόσταση και δεν αποτυπώνει βίαιη συμπεριφορά, σημειώνοντας ότι διακρίνεται αστυνομικός να σηκώνει τα χέρια του, προκειμένου –όπως ανέφερε– να μην κατηγορηθεί για σωματική επαφή.

Ανέφερε ότι η εικόνα που προκύπτει από το βίντεο συνάδει με όσα υποστήριξε και ο Νίκος Πλακιάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που σκέφτηκα βλέποντας το βίντεο, το επισημαίνει και ο κ. Πλακιάς».

Διαβάστε επίσης