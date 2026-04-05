«Λύγισε» ο Νίκος Πλακιάς για τα κορίτσια του: «Πάντα αυτές οι θέσεις στο τραπέζι θα είναι αδειανές»

Ο πατέρας της Θωμαής και της Χρύσας και θείος της Αναστασίας μίλησε για τη σκληρή καθημερινότητα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και το κενό που δεν καλύπτεται 

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Λύγισε» ο Νίκος Πλακιάς για τα κορίτσια του: «Πάντα αυτές οι θέσεις στο τραπέζι θα είναι αδειανές»
  • Ο Νίκος Πλακιάς εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια των δύο δίδυμων κοριτσιών του και της ανιψιάς του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
  • Η οικογένεια βιώνει μια καθημερινότητα χωρίς γιορτές και αργίες, με κενές θέσεις στο τραπέζι που δεν θα γεμίσουν ποτέ.
  • Παρά τις επισκέψεις στο κοιμητήριο, ο Νίκος Πλακιάς νιώθει πως τα παιδιά δεν είναι εκεί και αποφεύγει να βλέπει τις φωτογραφίες τους.
  • Στο σπίτι, όλα παραμένουν όπως τα άφησαν τα κορίτσια, με τα προσωπικά τους αντικείμενα άθικτα και χωρίς να υπάρχουν στους τείχους του σπιτιού, φωτογραφίες ή πτυχία.
  • Για την οικογένειά τους, ο χρόνος μετά το τραγικό γεγονός μοιάζει να έχει παγώσει, καθώς η απώλεια παραμένει εξίσου οδυνηρή μετά από τρία χρόνια.
«Πάντα αυτές οι θέσεις στο τραπέζι θα είναι άδειες», είπε συγκινημένος ο Νίκος Πλακιάς, μιλώντας για τη σκληρή καθημερινότητα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή στις δίδυμες κόρες του, Θωμαή και Χρύσα, καθώς και στην ανιψιά του, Αναστασία.

Ο πατέρας των κοριτσιών μίλησε στην εκπομπή «Face 2 Face» της Κατερίνας Παναγοπούλου στο MEGA, περιγράφοντας πώς έχει αλλάξει δραματικά η καθημερινότητα της οικογένειάς του μετά την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Αναφερόμενος στο φετινό Πάσχα, περιέγραψε συγκινημένος την απουσία τους: «Το Πάσχα ήταν η αγαπημένη εποχή των κοριτσιών… τώρα πλέον δεν έχουμε γιορτές. Δεν υπάρχουν Κυριακές και Σάββατα. Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Υπάρχουν απλά μέρες καθημερινότητας».

«Πάντα θα λείπουν από το τραπέζι»

Όπως είπε, η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί όρθια, όμως η απώλεια είναι σκληρή : «Έχω τη μεγάλη μου κόρη, θα έρθουν και οι γιαγιάδες… αλλά πάντα αυτές οι τρεις θέσεις θα είναι άδειες».

Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε και για τις επισκέψεις στο κοιμητήριο: «Πάω κάθε μέρα, αλλά δεν μου λέει κάτι. Δεν είναι εκεί τα παιδιά. Ήταν τρεις γυναίκες, πανέμορφες, 2 μέτρα… δεν είναι εκεί».

Όπως εξήγησε, η παρουσία του εκεί είναι περισσότερο μια ανάγκη των ίδιων των συγγενών: «Πάμε για να ανάψουμε ένα κεράκι, να ξεχνιόμαστε εμείς. Ούτε δύο λεπτά δεν κάθομαι. Δεν έχω κλάψει ποτέ εκεί».

Ο Νίκος Πλακιάς αποκάλυψε ότι αποφεύγει να βλέπει φωτογραφίες των παιδιών του: «Δεν αντέχω να βλέπω φωτογραφίες, ούτε παλιές ούτε από το τρένο, ούτε τα social τους που έχω κρατήσει. Τις βλέπω μια φορά στο τόσο».

«Τα πράγματά τους είναι ακόμα εκεί»

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι και η περιγραφή της καθημερινότητας στο σπίτι:
«Η ποδιά της Θωμαής, επειδή είχε σπουδάσει Φαρμακευτική, είναι ακόμα στην κρεμάστρα. Τα κλειδιά της Χρύσας είναι εκεί που τα άφησε. Τα είχαν ξεχάσει εκεί και εκεί θα τα αφήσουμε».

Όπως είπε, τίποτα δεν έχει αλλάξει στον χώρο τους: «Δεν έχουμε φωτογραφίες τους στον τοίχο, ούτε τα πτυχία τους. Δεν το αντέχουμε. Υπάρχει μόνο μία φωτογραφία στο δωμάτιό τους. Περνάω απ’ έξω, πάω να φτιάξω πράγματα, αλλά όλα είναι όπως τα άφησαν».

«Για εμάς έχουν περάσει τρεις ώρες»

Κλείνοντας, περιέγραψε το βάρος του χρόνου που για την οικογένεια μοιάζει να έχει «παγώσει»: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα κορίτσια σε παρελθόντα χρόνο. Κάθε μέρα είναι και πιο δύσκολο. Έχουν περάσει τρία χρόνια, αλλά για εμάς είναι σαν να έχουν περάσει τρεις ώρες».

Διαβάστε επίσης

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική έκκληση γιατρού για τη ζώνη ασφαλείας και στο πίσω κάθισμα: «Οδηγός και συνοδηγός δεν έπαθαν τίποτα, 18 χρονών παιδί έμεινε παραπληγικό»

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Άρτεμις II: «Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί» - Οι αστροναύτες περιγράφουν τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ