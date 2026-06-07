6ος Αγώνας Run Bike Care: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας, όλοι οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος και τις γύρω οδούς έχουν ανοίξει
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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας μετά την ολοκλήρωση του «6ου Αγώνα Run Bike Care».
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας, όλοι οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος και τις γύρω οδούς έχουν ανοίξει και η διέλευση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα διεξήχθη ο αγώνα ποδηλασίας με την επωνυμία: «6ος Αγώνας Run Bike Care », που οργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών με αφορμή την επερχόμενη Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου.
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