Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του αγώνα Ποδηλαδίας Run Bike Care

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην εξής διαδρομή : Πλ. Συντάγματος (Εκκίνηση) – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Λεωφ. Βασ. Όλγας – Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Σίνα – Πανεπιστημίου – Πλ. Συντάγματος

Newsbomb

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του αγώνα Ποδηλαδίας Run Bike Care
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 08.00 έως τις 12.00 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας με την επωνυμία: «6ος Αγώνας Run Bike Care », που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών με αφορμή την επερχόμενη Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην εξής διαδρομή : Πλ. Συντάγματος (Εκκίνηση) – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Λεωφ. Βασ. Όλγας – Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Σίνα – Πανεπιστημίου – Πλ. Συντάγματος (Τερματισμός)

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,
    Πλ. Συντάγματος
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος.
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος,
  • Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ιπποκράτους και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,
  • Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των
  • Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ κα της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Κων/νου,
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού,
  • Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,
  • Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου,
  • Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου,
  • Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.


Σημεία κάθετων διελεύσεων


Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την διαδρομή διεξαγωγής των αγώνων, κατά τις ώρες που θα ισχύσει απαγόρευση της κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης,
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, Λεωφόρους και Πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

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