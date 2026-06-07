Τερζής: «Μηδενικά Ρουβάς, Μαζωνάκης πριν τους αναλάβω» - Η Βίσση, ο Κότσιρας κι ο Οικονομόπουλος

Ο Νίκος Τερζής υποστήριξε ότι ο Σάκης Ρουβάς, ο Νίκος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου ήταν άγνωστοι πριν συνεργαστεί μαζί τους

Μιχάλης Παπαδάκος

Τερζής: «Μηδενικά Ρουβάς, Μαζωνάκης πριν τους αναλάβω» - Η Βίσση, ο Κότσιρας κι ο Οικονομόπουλος
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  • Ο Νίκος Τερζής υποστήριξε ότι ο Σάκης Ρουβάς, ο Νίκος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου ήταν άγνωστοι πριν συνεργαστεί μαζί τους.
  • Θεωρεί τον Γιάννη Κότσιρα, τον Δημήτρη Μπάση, τον Μπάμπη Στόκα και τη Μελίνα Κανά κατάλληλους για έναν δίσκο που θα επέλεγε ο ίδιος.
  • Εκφράζει μεγάλη εκτίμηση για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αναγνωρίζοντας το πρόσφατο comeback τους.
  • Τονίζει ότι συνεργάζεται μόνο με καλλιτέχνες που εκτιμά ως ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εμπορική τους επιτυχία.
  • Περιγράφει τον Γιάννη Κότσιρα ως αδελφική φιγούρα και αναφέρει πως τα τραγούδια γράφονται πρώτα και μετά επιλέγεται ο κατάλληλος ερμηνευτής.
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Ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Τερζής, μίλησε ούτε λίγο ούτε πολύ για όλα τα πρωτοκλασάτα ονόματα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου και είχε να πει κάτι για όλους.

Από τον Ρουβά, τον Μαζωνάκη και την Παπαρίζου που ήταν μηδενικά πριν τους αναλάβει, στον «αδερφό» Κότσιρα, τη «μία και μοναδική Βίσση», τον Οικονομόπουλο, τον Βέρτη κι άλλους...

Ο μουσικοσυνθέτης παραχώρησε συνέντευξη στο Action 24 κι αναφέρθηκε στους καλλιτέχνες που ξεχωρίζει, στις συνεργασίες που άφησαν το αποτύπωμά τους και στους λόγους που περνά από... κόσκινο τους συνεργάτες του, πριν τους δώσει τα τραγούδια του.

«Ο Σάκης και ο Μαζωνάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα μαζί τους. Δεν μπορώ να γράψω για κάποιον που δεν γουστάρω σαν άνθρωπο», είπε μεταξύ άλλων. Ξεχώρισε τους Βέρτη και Οικονομόπουλο όσον αφορά στην εμπορικότητά τους, χαρακτηρίζοντάς τους τους τοπ τη δεδομένη στιγμή.

Όταν ρωτήθηκε ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετείχαν σε έναν δίσκο που θα επέλεγε ο ίδιος, απάντησε: «Ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης οπωσδήποτε, ο Μπάμπης Στόκας, η Μελίνα Κανά».

Μιλώντας για τα ακούσματα και τις μουσικές καταβολές του αναφέρθηκε στα ιερά «τέρατα» του λαϊκού πενταγράμμου: «Θα προσπαθούσα να αναστήσω τον Γρηγόρη τον Μπιθικώτση, τον Στράτο Διονυσίου, τον Αγγελόπουλο εκεί είναι τα ακούσματά μου αυτά θέλω. Με αυτό θα ήμουν ικανοποιημένος, ολοκληρωμένος».

Βίσση και Καρβέλας

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. «Την εκτιμώ πάρα πολύ, έχουμε δουλέψει μαζί χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που έχει κάνει come back, τον Νίκο επίσης τον αγαπάω πάρα πολύ.

Να είναι καλά η γυναίκα κάνει πολύ καλό restart κάνει και ο Νίκος είναι ένας πολύ πανέξυπνος άνθρωπος, τον αγαπώ πολύ έχω επικοινωνήσει μαζί του, είναι περίεργος για άλλους, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν κάνει αυτό το come back πραγματικά το χαίρομαι σαν να είναι δικοί άνθρωποι. Η Άννα είναι μια τραγουδίστρια από τις λίγες που έχουμε στην Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Ρουβάς ήταν μηδέν, ο Μαζωνάκης ήταν μηδέν»

Όπως είπε σε άλλο μέρος της συνέντευξής του, δεν πήγε να συνεργαστεί με φτασμένους καλλιτέχνες αλλά, «εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί, δηλαδή ο Σάκης ήτανε μηδέν όταν ασχολήθηκα, ο Μαζωνάκης ήταν μηδέν, η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν».

Ο μουσικοσυνθέτης μίλησε για την αδελφική σχέση που έχει με τον Γιάννη Κότσιρα. «Ο Γιάννης είναι αδερφός μου ακόμα και τα παιδιά του είναι ο θείος Νίκος, δεν είναι ο Νίκος».

Μιλώντας γενικότερα για τον τρόπο που επιλέγει με ποιους καλλιτέχνες θα συνεργαστεί, είπε: «Γράφαμε το κομμάτι και μετά λέγαμε ποιος θα το πει, δεν γράφαμε κατά παραγγελία. Ήταν πολύ σημαντικό όποιος ήρθε να τραγουδήσει τραγούδι μας έπρεπε να τον γουστάρουμε σαν άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορώ να γράψω ας είναι o top of the top και να ξέρω ότι θα βγάλω εκατομμύρια δεν με ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια, δεν κοιμάμαι καλά, δεν λειτουργώ καλά, δεν γουστάρω, δεν μου αρέσει» κατέληξε.

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