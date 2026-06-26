Σταυρούλα Λεβεντάκη: Θρίλερ με τα χαμένα 50.000 ευρώ της δολοφονημένης - Βρέθηκαν θαμμένα χρήματα

Snapshot Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε λάβει 50.000 ευρώ από την πώληση περιουσιακού στοιχείου, τα οποία προόριζε για τους γονείς της.

Δεν παρέδωσε τελικά χρήματα στους γονείς της, ενώ βρέθηκαν συνολικά 14.135 ευρώ σε μετρητά θαμμένα σε κοντέινερ που ανήκε στον δράστη.

Η αστυνομία εξετάζει τρία σενάρια σχετικά με τα χρήματα: κλοπή πριν ή μετά τη δολοφονία, δανεισμό ή πειθώ για την παράδοση των χρημάτων.

Η σύνδεση του χρηματικού ποσού με τη δολοφονία αποτελεί βασικό στοιχείο για την εξιχνίαση των κινήτρων και της εξέλιξης της υπόθεσης.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της διαχείρισης και διακίνησης των χρημάτων στο πλαίσιο της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις προκύπτουν στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, με την αστυνομία να ερευνά τη σχέση του δράστη με το ποσό των 50.000 ευρώ που είχε πρόσφατα αποκτήσει το θύμα. Η διερεύνηση επικεντρώνεται στο αν ο κατηγορούμενος είχε πρόσβαση ή εμπλοκή με τα χρήματα αυτά πριν ή μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε λάβει το ποσό των 50.000 ευρώ από την πώληση περιουσιακού στοιχείου. Σκοπός της ήταν να διαθέσει ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων στους γονείς της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους.

Ωστόσο, φαίνεται πως τελικά δεν παρέδωσε κανένα ποσό στους γονείς της. Παράλληλα, σε κοντέινερ που ανήκε στον δράστη και βρέθηκε στο χωράφι όπου θάφτηκε η Σταυρούλα, εντοπίστηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά σε μετρητά. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 5.000 ευρώ και 9.135 ευρώ σε δύο διαφορετικά σημεία μέσα στο κοντέινερ.

Η αστυνομία, αμφισβητώντας το ισχυριζόμενο παράνομο δεσμό μεταξύ δράστη και θύματος, εξετάζει τρία βασικά σενάρια σχετικά με τα χρήματα της Σταυρούλας. Το πρώτο είναι πως ο δράστης έκλεψε τα χρήματα πριν ή μετά τη δολοφονία. Το δεύτερο σενάριο αφορά το ενδεχόμενο να δανείστηκε χρήματα από τη γυναίκα. Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο να την έπεισε με κάποιον τρόπο να του παραδώσει τα χρήματα.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πτυχών, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση και τη διακίνηση των χρημάτων. Η σύνδεση του χρηματικού ποσού με τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αποκάλυψη των κινήτρων και της ακριβούς εξέλιξης των γεγονότων.

Η στιγμή που ο δολοφόνος μεταφέρει με το βαν του τη σορό της 45χρονης

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τις κινήσεις που έκανε ο καθ΄ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, αποκάλυψε το Mega.

Όπως θα δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο, ο 43χρονος Σκοπιανός καταγράφηκε από κάμερες καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής που έκανε με το μπλε βαν του, από το σπίτι που αφαίρεσε τη ζωή της 45χρονης μέχρι και την περιοχή του Βατόλλακου, όπου έθαψε την Σταυρούλα σε χωράφι ιδιοκτησίας του.

Το βίντεο καταγράφηκε νωρίς το πρωί της 31η Μαΐου, περίπου στις 7 το πρωί, λίγες μόλις ώρες αφότου της είχε αφαιρέσει τη ζωή. Ο 43χρονος δολοφόνος φόρτωσε τη σορό της 45χρονης με τη βοήθεια ενός καροτσιού οικοδομής μέσα στο μπλε βαν και μετέβη από το Βαρύπετρο έως τον Βατόλλακο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του Mega:

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