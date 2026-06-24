Λεβεντάκη: «Δεν άντεχε άλλο, ήταν σαν να μην είχε αδελφό» - Τι αποκάλυψε για τις σημειώσεις της

Snapshot Η Σταυρούλα ήταν συχνά στεναχωρημένη και ένιωθε απομονωμένη, εκφράζοντας ότι δεν άντεχε άλλο τη ζωή της και ότι ήταν σαν να μην είχε αδελφό.

Ο αδελφός της βρήκε πολλά σημειωματάρια με σκέψεις της Σταυρούλας στο σπίτι της, ενώ δεν υπήρχε ημερολόγιο.

Ο 43χρονος δράστης ομολόγησε τη δολοφονία και αντιμετωπίζει βαριά κατηγορητήρια, ενώ η δικαστική έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί το κίνητρο. Snapshot powered by AI

Η σπιτονοικοκυρά της Σταυρούλα Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον 43χρονο Σκοπιανό μίλησε στην τηλεόραση του MEGA και περιέγραψε τη γνωριμία και τη σχέση της με την 45χρονη, αλλά και τις συνθήκες που βίωνε πριν από την εξαφάνισή της.

«Τη γνώρισα πριν από τρεις μήνες. Ήταν ένα υπέροχο, μαζεμένο παιδί, πάντα είχε κάτι καλό να πει. Ο άνθρωπος που κατοικούσε εκεί δεν την πρόσεχε και είχε μεγάλη στεναχώρια γι’ αυτό. Η Σταυρούλα μιλούσε συχνά για τη βίλα της και έκανε παράπονα για τον ενοικιαστή. Μου έλεγε: “Έχεις δει ποτέ να κάθονται σε ένα τέτοιο σπίτι και να ακουμπάνε τα παπούτσια τους στους τοίχους; Δεν το αντέχω”, μου έλεγε. Της έλεγα να τον βγάλει έξω.

«Την απασχολούσε πάρα πολύ. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το σπίτι. Είχε μια γκαρσονιέρα που νοίκιαζε σε μια φοιτήτρια, αλλά το άλλο σπίτι, στο οποίο έμενε ο Σκοπιανός, το αγαπούσε πολύ και το έλεγε “βίλα”», ανέφερε η σπιτονοικοκυρά.

«Όταν μπήκε στο σπίτι, μου είπε: “Ωραία ατμόσφαιρα”, σαν να της έλειπε αυτό. Ήταν πάντα στεναχωρημένη, προβληματισμένη, πάντα μόνη. Ποτέ δεν είχε έρθει κανείς στο σπίτι· έβγαινε, έμπαινε, πήγαινε στο χωριό. Είχε μεγάλο βάρος με τη ζωή της. Έλεγε: “Δεν αντέχω πια”. Ήταν σαν να ήταν μόνη της, σαν να μην είχε αδερφό».

«Στις 7 ή 6 Ιουνίου πήρα τη μητέρα της τηλέφωνο και της είπα ότι ανησυχώ, γιατί τα ρούχα της ήταν 5-6 μέρες απλωμένα εκεί και δεν είχε εμφανιστεί. Οι γονείς της έχουν προβλήματα. Δύο μέρες μετά, από την οικογένεια είπαν ότι η Σταυρούλα είχε εξαφανιστεί. Ο αδελφός της ήρθε στο σπίτι, ήθελε να ανεβεί πάνω και ανέβηκε παρουσία μου.

Ανοίξαμε την πόρτα με το εφεδρικό κλειδί και ήταν όλα εκεί, τα πράγματά της. Ο αδελφός της κοιτούσε· έμεινε περίπου μία ώρα μέσα και ήμουν κι εγώ παρούσα. Έψαχνε διάφορα πράγματα. Δεν υπήρχε κανένα ημερολόγιο μέσα, αλλά υπήρχαν πολλά τετράδια, γιατί έγραφε παντού σημειώματα. Είχε άσπρα τετράδια όπου έγραφε. Έχω την αίσθηση ότι το τετράδιο που χρησιμοποιούσε η Σταυρούλα ήταν κατά τα 3/4 γεμάτο και έγραφε κάποιες σκέψεις της. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγραφε. Ο αδελφός της διάβασε τις σημειώσεις της αδελφής του. Δεν μπορώ να πω αν η αστυνομία πήρε το μπλοκ».

Σύμφωνα με τις Αρχές, η υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλα Λεβεντάκη έχει ήδη οδηγήσει στην ομολογία του 43χρονου δράστη, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία, οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών.

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