Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Φωτογραφίες

Snapshot Στον Ιερό Ναό Μεταμορφόσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο τελέστηκε η κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε από 43χρονο υπήκοο Σκοπίων.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για απολογία την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, και αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και άλλες κατηγορίες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν στον βασικό ύποπτο μέσα στα πρώτα 24ωρα μετά την καταγγελία εξαφάνισης της Σταυρούλας.

Η τοπική κοινωνία εκφράζει βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια της γυναίκας. Snapshot powered by AI

Το τελευταίο αντίο στην αδικοχαμένη Σταυρούλα Λεβεντάκη είπαν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Μεταμορφόσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο.

Άφατη θλίψη επικρατεί στην περιοχή, για την 45χρονη γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε από τον καθ’ ομολογίαν δράστη, 43χρονο υπήκοο Σκοπίων.

Κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη INTIME NEWS

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 43χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, καθώς σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση , παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, ενταφιασμός χωρίς άδεια, χρήση ναρκωτικών, απάτη με υπολογιστή.

Κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη INTIME NEWS





Για την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου σημειώνοντας ότι οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση είχαν επικεντρωθεί στον βασικό ύποπτο τα δύο πρώτα 24ωρα αφ' ότου καταγγέλθηκε η εξαφάνιση της άτυχης γυναίκας.

Κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη INTIME NEWS

Κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη INTIME NEWS

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