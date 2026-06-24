Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα, ζητώ συγγνώμη» λέει τώρα ο καθ΄ ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης

Ο αδελφός της Σταυρούλας κατέθεσε μήνυση σε βάρος της συζύγου του 43χρονου δολοφόνου

Γιάννης Καλύβας

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα, ζητώ συγγνώμη» λέει τώρα ο καθ΄ ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 43χρονος καθ΄ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη του.
  • Ο αδελφός της Σταυρούλας κατέθεσε μήνυση κατά της συζύγου του δολοφόνου για προσβολή της μνήμης του θύματος.
  • Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη ταφή και παραβάσεις περί όπλων.
  • Η οικογένεια της Σταυρούλας αντιδρά έντονα σε δηλώσεις της συντρόφου του δράστη που θεωρήθηκαν προσβλητικές.
  • Ο δράστης υποστηρίζει ότι ο θάνατος προήλθε από καβγά χωρίς πρόθεση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.
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Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τον 43χρονο Σκοπιανό καθώς μετά από καταγγελίες και μηνύσεις που κατατέθηκαν τις προηγούμενες ώρες ανοίγουν νέα νομικά μέτωπα.

Ο καθ΄ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη ταφή και παραβάσεις περί όπλων.

Ο 43χρονος με καταγωγή από τα Σκόπια λίγο πριν οδηγηθεί στις Αρχές για την δολοφονία της Σταυρούλας φέρεται να έδειξε μετανιωμένος για την πράξη του και να ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως επιθυμεί να απολογηθεί στην οικογένεια του θύματος, αλλά και στη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να είπε.

Μηνύσεις από τον αδερφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Στο μεταξύ, ο αδελφός της Σταυρούλας προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της συζύγου του 43χρονου δράστη, κατηγορώντας την ότι προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν την μνήμη της νεκρής γυναίκας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, αναμένεται να κινηθεί νομικά και κατά του κατηγορουμένου για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς θεωρεί ότι επιχειρήθηκε να εμπλακεί το οικογενειακό του περιβάλλον στην υπόθεση.

Η αντίδραση της οικογένειας προκλήθηκε μετά από δήλωση της συντρόφου του κατηγορούμενου, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι ο δράστης «δε θα μπορούσε να έχει σχέση με το θύμα», χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που θεωρήθηκαν προσβλητικοί για τη Σταυρούλα.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε έντονη οργή στους συγγενείς, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα νομικά.

Οι επαφές και οι συνομιλίες πριν τη σύλληψη

Ο 43χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, με το βλέμμα στραμμένο χαμηλά. Έξω από το δικαστικό μέγαρο σημειώθηκαν αποδοκιμασίες, με παρευρισκόμενους να αντιδρούν έντονα στην παρουσία του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν τη σύλληψή του ο κατηγορούμενος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αδελφό της Σταυρούλας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υποστηρικτικό στις έρευνες. Ωστόσο, η οικογένεια κάνει λόγο για παραπλανητική συμπεριφορά και για προσπάθεια να παρουσιαστεί ως «φίλος» των ερευνών.

Την ίδια ώρα, η πλευρά του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι ο θάνατος της Σταυρούλας προήλθε από έντονο καβγά και συμπλοκή, χωρίς πρόθεση.

Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος.

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