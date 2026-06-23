Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Τον στηρίζω μέχρι θανάτου», λέει η σύζυγός του 43χρονου

Snapshot Ο αδερφός της γυναίκας είχε εκφράσει από πριν επιφυλάξεις για τον 43χρονο και αποκλείει ότι η αδερφή του γνώριζε την ομολογία πριν αυτή γίνει.

Τα αποδεικτικά στοιχεία και η ομολογία του 43χρονου φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εμπλοκή του στο έγκλημα, καθώς υπέδειξε το σημείο που κρύφτηκε η σορός.

Η σύζυγος του κατηγορούμενου υποστηρίζει πως ο άντρας της ήταν τρομαγμένος και ομολόγησε υπό πίεση, φοβούμενος για τη ζωή του και της οικογένειάς του.

Οι συγγενείς της δολοφονημένης Σταυρούλας αναζητούν την αλήθεια για τα αίτια του εγκλήματος, τονίζοντας πως εκείνη δεν είχε γνωστούς εχθρούς ή ανοικτούς λογαριασμούς. Snapshot powered by AI

Η σύζυγος του 43χρονου που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο άνδρας της είναι αθώος. Όπως πιστεύει, «έχει πέσει θύμα μιας καλά οργανωμένης σκευωρίας, η οποία στήθηκε ώστε οι πραγματικοί υπεύθυνοι να διαφύγουν της τιμωρίας».

Περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά το έγκλημα, η γυναίκα ενημερώθηκε στη Γαύδο, όπου εργαζόταν, ότι ο σύζυγός της είχε ομολογήσει. Δίπλα της εκείνες τις δύσκολες στιγμές βρίσκονταν ο αδελφός της και στενοί συγγενείς.

Ο αδελφός της συζύγου του καθ’ ομολογίαν δράστη ανέφερε στο Mega πως από την πρώτη στιγμή διατηρούσε επιφυλάξεις για τη σχέση της αδελφής του με τον 43χρονο.

«Η εντύπωσή μου ήταν ότι για μένα, αυτός ο άνθρωπος δεν μου ενέπνεε συμπαθητικούς χαρακτήρες. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω».

Ο ίδιος αποκλείει το ενδεχόμενο η αδελφή του να γνώριζε οτιδήποτε πριν από την ομολογία. Όπως τονίζει, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα το είχε αντιληφθεί.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, αναφέρεται στο παρελθόν του κατηγορούμενου.

«Το είπα από χρόνια τώρα. Σαν συγγενής και σαν αδελφός της είπα: "Πρόσεχε". Φαινόταν άνθρωπος από τα μάτια του. Και αυτή δεν το πίστευε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Δούλευε σε ένα εργοτάξιο με χωματουργικές εργασίες, από ό,τι είπε η αδερφή μου. Ευτυχώς που δεν σκότωσε την αδελφή μου, φθηνά την βγάλαμε. Εμένα από την αρχή που είχανε ξεκινήσει και έμαθα της είπα δύο κουβέντες. Εγώ της είπα: "Πού έμπλεξες;".

Εμένα δεν μου γέμιζε το μάτι, από ό,τι ήξερα είχε κλέψει και στη Παλαιόχωρα κάποια πράγματα, τον είχαν διώξει από την Παλαιόχωρα… Εδώ, όταν μπλέχτηκε με την αδερφή μου και διέλυσε το σπίτι της, χωρίς αιτία… Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Είναι γραμμένα όλα μες στα ποινικά μητρώα. Δεν ήταν κανένα καλό παιδάκι. Για εμένα ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος έπρεπε να είχε μπει από χρόνια φυλακή.

»Αυτό που την είχα ρωτήσει ήτανε χθες προχθές, λέω "τι γίνεται;", μου λέει "τίποτα", μου λέει "δεν ξέρω τίποτα’’. Αυτή ήταν η συζήτησή μας. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήξερε τίποτα. Με το που έφυγε από τα Χανιά αυτή, έγιναν αυτά που έγιναν. Πρέπει να μπει μέσα και να μην ξαναβγεί ποτέ, να σαπίσει στη φυλακή».

Η σύζυγος του 43χρονου θεωρεί αδιανόητο όχι μόνο να διέπραξε τη δολοφονία, αλλά ακόμη και να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Όπως υποστηρίζει στο Mega, στα χρόνια που τον γνωρίζει δεν είχε δείξει ποτέ βίαιη συμπεριφορά.

«Όχι να τον πιέσω. Να του πω, αγάπη μου δεν έχεις κάτι να κρύψεις, έχεις μπλέξει, έχουνε μπλέξει, και πρέπει να μιλήσεις. Όχι να τον πιέσω, τον ξέρω. Ποιος είναι ο άντρας μου, τον ξέρω 25 χρόνια, δεν τον ξέρω από χθες. Και τον ξέρουνε και όλα τα Χανιά και τον ξέρουνε παντού και δεν έχει πειράξει μυρμήγκι».

Ωστόσο, τα στοιχεία της έρευνας εμφανίζονται ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Ο 43χρονος όχι μόνο ομολόγησε τη δολοφονία, αλλά φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες το έγκλημα και να υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της άτυχης γυναίκας.

«Είναι μία πλεκτάνη που του ‘χουνε στήσει και θα αποδειχθεί. Η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άντρας μου είναι αθώος. Τον υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του όλη. Όλα τα Χανιά μπορούν να ρωτήσουν, όλη την εταιρεία που δουλεύει 60 άτομα που δούλευε 20 χρόνια στην ίδια εταιρεία, να ρωτήσουν, να τα ψάξουν αυτά. Η αλήθεια θέλω να φανεί! Κι αν είναι αυτός, ε τότε ναι, να πληρώσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, ό,τι κάνουμε, το τίμημα να το πληρώνουμε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι ο άντρας μου», πρόσθεσε.

Ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε στη δολοφονημένη γυναίκα προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγγενών της.

«Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό; Μα τι; Δηλαδή όχι, να το σκεφτώ, αηδιάζω! Και πώς ήτανε αυτή… βρωμούσε, και ζωντανή, να το πω και στα ίσια! Ο άντρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα, όχι τα τελευταία 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».

Η ίδια επιμένει ότι ο σύζυγός της εξαναγκάστηκε να παραδεχθεί μια πράξη που δεν διέπραξε και εκφράζει τη βεβαιότητα πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Γιατί κινδύνευε η ζωή του! Το ‘πε(γι’ αυτό ομολόγησε). Κινδύνευε η ζωή του. Και αυτουνού άμα του πούνε ότι κινδύνευε η ζωή του ή εγώ ή οι αδερφοί του ή τα κορίτσια μας, δίνει τη ζωή του για μας. Δεν είχαμε μιλήσει γιατί ήταν συνέχεια χωρίς κινητό. Αλλά ξέρω… καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Του το παίρνανε, δεν τον αφήνανε να μιλήσει. Χάλια ήτανε. Πολύ χάλια και πολύ τρομαγμένος. Τρομαγμένος».

«Τον άντρα μου έτσι… 20 χρόνια δεν τον έχω ξανακούσει!»

Το περασμένο Σάββατο η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Γαύδο στα Χανιά προκειμένου να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές. Λίγη ώρα αργότερα ενημερώθηκε ότι ο σύζυγός της είχε ομολογήσει το έγκλημα.

Τις ημέρες πριν και μετά τη δολοφονία βρισκόταν ήδη στη Γαύδο. Όπως αναφέρει, επικοινωνούσε καθημερινά με τον άνδρα της πολλές φορές, χωρίς να παρατηρήσει κάποια ανησυχητική αλλαγή στη συμπεριφορά του ή σημάδια που να προδίδουν ότι αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

«Όταν μίλησα μια-δυο φορές, που μου μίλησε έτσι στα γρήγορα λίγο… Ήταν πάρα πολύ τρομαγμένος. Τον άντρα μου έτσι… 20 χρόνια δεν τον έχω ξανακούσει! Την τρομάρα που είχε στη φωνή του. Του λέω: "Aγάπη μου, είσαι καλά; Μην αγχώνεσαι’’ του λέω, "δεν έχεις να φοβηθείς κάτι εσύ". "Ναι" μου λέει, "το ξέρω, αλλά εγώ’’… –μου λέει, την πρώτη φορά– ‘’Φοβάμαι για τη ζωή μου’’. Και προτιμάει αυτός να δώσει τη ζωή του, παρά να πειράξουν εμάς.» Εγώ απ’ τα Μέσα τα άκουσα αυτά που μου λέτε. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε… Αλλά ας τα ψάξουνε! Γιατί δεν τα ψάχνουν αυτά; Γιατί δεν ψάχνουν την άλλη πλευρά; Γιατί έχουνε βάλει τον άνθρωπό μου σαν κύριο (ύποπτο); Επειδή είναι αλλοδαπός; Ισχύει ακόμα ο ρατσισμός στην Ελλάδα; Μπράβο μας! Καλά πάμε. Πήρανε τα γαλόνια εντάξει, να ηρεμήσουνε, πήρανε αυτό που θέλανε».

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς της Σταυρούλας Λεβεντάκη, συντετριμμένοι από την απώλειά της, εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις τόσο για τα κίνητρα όσο και για όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Όπως υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή, η 45χρονη δεν είχε διαφορές με κανέναν ούτε είχε εκφράσει φόβους για την ασφάλειά της. Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί το τραγικό τέλος που θα είχε η ζωή της.

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