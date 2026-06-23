Σταυρούλα Λεβεντάκη: Οι τελευταίες της στιγμές λίγα μέτρα από το σπίτι που νοίκιαζε στο δολοφόνο της

Snapshot Η Σταυρούλα Λεβεντάκη περπατούσε ανυποψίαστη προς το σπίτι που νοίκιαζε στον δολοφόνο της λίγες ώρες πριν τη δολοφονία της.

Ο 43χρονος Σκοπιανός χτύπησε τη Σταυρούλα με μπουκάλι, τη μαχαίρωσε και της κατάφερε το τελειωτικό χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι.

Η σορός της βρέθηκε θαμμένη σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το σπίτι της.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη γυναίκα να περπατά προς το σπίτι, κρατώντας σακούλα με ψώνια που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι. Snapshot powered by AI

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη περπατά ανυποψίαστη προς το σπίτι της, το οποίο νοίκιαζε στον δολοφόνο της, λίγη ώρα πριν πέσει στα χέρια του 43χρονου, που της αφαίρεσε τη ζωή με μαρτυρικό τρόπο.

Όπως αποδείχθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση της σορού που βρέθηκε θαμμένη σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το σπίτι της, ο 43χρονος Σκοπιανός χτύπησε τη Σταυρούλα με μπουκάλι στο κεφάλι, κι όταν έπεσε στο έδαφος, άρχισε να τη μαχαιρώνει. Ωστόσο, η άτυχη γυναίκα δεν κατέληξε ούτε από τις μαχαιριές, μέχρι να της καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα, με ένα κούτσουρο στο κεφάλι...

Τι δείχνει η εικόνα-ντοκουμέντο

Η γυναίκα έχει καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να περπατά προς την οικεία του Σκοπιανού, κρατώντας μια σακούλα με ψώνια. Όπως αποδείχθηκε, τα πράγματα που περιείχε η σακούλα, εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι.

Η εικόνα της Σταυρούλας Λεβαντάκη έχει καταγραφεί σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από το σπίτι. Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί στις 30 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 4:00 το απόγευμα.

Πώς η εικόνα ξεκλείδωσε τις εξελίξεις

Από αυτό το καρέ μπόρεσε η ασφάλεια να κινηθεί με μεγαλύτερη σιγουριά προς τον Σκοπιανό. Τον είχαν στο κάδρο από την αρχή όμως το άφησαν να θεωρεί πως δεν εμπλέκεται για να κάνει το λάθος. Όπως και το έκανε. Άθελά του τους οδήγησε σε χωράφι που είχε φυτέψει κάνναβη. Αυτή ήταν η ευκαιρία για την ασφάλεια να τον συλλάβει πριν ολοκληρωθεί η έρευνα για την ανθρωποκτονία.

Τον είχαν ήδη στα χέρια τους και μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον κάνουν να σπάσει. Τον χαρακτηρίζουν ως «δαιμόνιο» καθώς άλλαζε σενάρια και ισχυρισμούς Και προσπαθούσε να χτίσει άλλοθι πολύ γρήγορα.

Παράλληλα οι αρχές είχαν καταφέρει να βρουν ότι είχε στην ιδιοκτησία του, μεταξυ των οποίων και το χωράφι που είχε θάψει τη Σταυρούλα. Είχαν ξεκινήσει να το σκάβουν πριν τους το υποδείξει ο Σκοπιανός.

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία

Ο Σκοπιανός οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ενώπιον της ανακρίτριας, για να απολογηθεί για έτερη υπόθεση που κατηγορείται κι αφορά στην καλλιέργεια κάνναβης. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, εκδόθηκε και σχετικό ένταλμα για την ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Τέλος, αύριο (24/6) στις 11:00 το πρωί στο Βαρύπετρο Χανίων θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία της Σταυρούλας Λεβεντάκη με την οικογένεια, τους φίλους και τους συγχωριανούς της να την συνοδεύουν στην τελευταία της κατοικία.

Διαβάστε επίσης