«Βρωμιάρη, δολοφόνε - Χειρότερο τέρας η γυναίκα του» - Αύριο η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Snapshot Ο 43χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη μετήχθη στα δικαστήρια Χανίων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και αποδοκιμασίες.

Ο αδελφός της δολοφονημένης γυναίκας δήλωσε ότι θα υποβάλει μήνυση και στη σύζυγο του δολοφόνου, χαρακτηρίζοντάς την «χειρότερο τέρας» από τον ίδιο.

Φίλη της Σταυρούλας αποκάλεσε τον δολοφόνο «βρωμιάρη» και «δολοφόνο» κατά την παρουσία του στα δικαστήρια.

Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη δολοφονήθηκε άγρια με μαχαιριές και κτύπημα στο κεφάλι από τον 43χρονο ενοικιαστή του σπιτιού της στο Βαρύπετρο Χανίων.

Η εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί αύριο στις 11:00 στο Βαρύπετρο Χανίων. Snapshot powered by AI

Εν μέσω αποδοκιμασιών και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μετήχθη στα δικαστήρια Χανίων ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο αδελφός της δολοφονημένης γυναίκας, Γιάννης Λεβεντάκης, μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστικό μέγαρο, είπε ότι θα υποβάλει μήνυση και στη σύζυγο του δολοφόνου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτή είναι χειρότερο τέρας από αυτόν».

Φίλη της Σταυρούλας, μόλις αντίκρισε τον φονιά, του φώναξε: «Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι».

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ζητούν δικαιοσύνη για τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης. «Έίναι ένα τέρας. Η γυναίκα του είναι ακόμα χειρότερο τέρας από αυτόν» είπε ο αδελφός της νεκρής γυναίκας.

Ο Σκοπιανός μετήχθη στον ανακριτή για άλλη υπόθεση, καθώς κατηγορείται για ναρκωτικά και συγκεκριμένα για χασισοκαλλιέργεια.

Εξάλλου, αύριο στις 11:00 στο Βαρύπετρο Χανίων θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε άγρια με μαχαιριές και χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι από τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή σπιτιού ιδιοκτησίας της στο Βαρύπετρο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε την 30ή Μαΐου από τα Χανιά και η σορός της βρέθηκε στις 21 Ιουνίου θαμμένη σε περιοχή των Χανίων.

Δράστης της δολοφονίας, ο 43χρονος Σκοπιανός νοικάρης της, ο οποίος την σκότωσε, την έβαλε σε σακούλες και την έθαψε σε χωράφι πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι της.

Διαβάστε επίσης