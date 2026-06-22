Σταυρούλα Λεβεντάκη: Μαρτυρικός ο θάνατός της, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Snapshot Το μοιραίο χτύπημα που προκάλεσε τον θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη ήταν το χτύπημα με το κούτσουρο στο κεφάλι.

Οι δύο μαχαιριές κοντά στην καρδιά ήταν επιφανειακές και δεν ήταν αιτία θανάτου.

Αν ο δράστης είχε σταματήσει μετά το χτύπημα με το μπουκάλι, η Σταυρούλα πιθανότατα θα είχε επιβιώσει.

Το χτύπημα με το κούτσουρο ήταν το τελευταίο και καθοριστικό γεγονός που οδήγησε στον θάνατό της. Snapshot powered by AI

Το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι η Σταυρούλα Λεβεντάκη ήταν μοιραίο για τη ζωή της, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Η 45χρονη άντεξε το χτύπημα με το μπουκάλι στο κεφάλι. Άντεξε και τις δύο μαχαιριές κοντά στην καρδιά, καθώς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ήταν επιφανειακές και δεν αποδείχθηκαν μοιραίες.

Αν ο δράστης είχε σταματήσει εκεί, σήμερα η Σταυρούλα πιθανότατα θα βρισκόταν στη ζωή. Όμως ο κατηγορούμενος δεν είχε σκοπό να την αφήσει να ζήσει.

Άρπαξε ένα κούτσουρο από το τζάκι και της κατάφερε το χτύπημα που αποδείχθηκε θανατηφόρο. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, αυτό ήταν το τελευταίο και καθοριστικό χτύπημα.

Πώς περιέγραψε ο καθ΄ ομολόγιαν δράστης το στυγερό έγκλημα

Ο 43χρονος περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στους αστυνομικούς τον τρόπο με οποίο σκότωσε τη γυναίκα. Ο 43χρονος Σκοπιανός είπε ότι «άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και τη χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε στο δάπεδο, όμως, δεν είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις της. Πήρα ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα».

Εξίσου σοκαριστική ήταν και η περιγραφή του αναφορικά με τα όσα ακολούθησαν του ειδεχθούς εγκλήματος. Ο 43χρονος περιέγραψε το πώς προσπάθησε να εξαφανίσει το πτώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη για να μην συνδεθεί η δολοφονία με τον ίδιο.

Όπως είπε στην ομολογία του, στην προσπάθειά του να εξαφανίσει τη σορό, προσπάθησε να τη βάλει σε σακούλα σκουπιδιών, όμως δεν χωρούσε. Τότε «την τύλιξα με μονωτική ταινία για να χωρέσει στη σακούλα» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι την έβαλε σε εμβρυική στάση χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία και tie wrap.

Ακολούθως περιέγραψε τις κινήσει στις οποίες προέβη προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις Αρχές. «Βρήκα και πήρα τις κάρτες ανάληψης και τους κωδικούς που είχε μαζί της και αφού την άφησα μέσα στη σακούλα των σκουπιδιών πήγα και έκανα αναλήψεις από τους λογαριασμούς της περίπου 1.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι έτσι θα έδειχνα ότι είναι ακόμα ζωντανή και ότι δεν θα κινούσα υποψίες για την εξαφάνισή της.

Όταν γύρισα στο σπίτι, δεν μπορούσα να ηρεμήσω και να κοιμηθώ, με απασχολούσε πώς θα εξαφανίσω το πτώμα που ήταν ακόμα μέσα στη σακούλα. Τελικά, το φόρτωσα στο αυτοκίνητο και πήγα και το έθαψα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σκοπιανός προσπάθησε στη συνέχεια να καθαρίσει τη σκηνή του εγκλήματος, έτσι ώστε να εξαφανίσει πιθανά ίχνη, όμως οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ κατάφεραν να του αποσπάσουν την ομολογία και να τον οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να εξιχνιάσει το έγκλημα

Νωρίτερα σήμερα η ΕΛΑΣ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία τα στελέχη της στα Χανιά εξήγησαν πώς κατάφεραν να εξιχνιάσουν το στυγεό έγκλημα.

Όπως περιέγραψε ο διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικόλαος, αρχικά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της παθούσας. Παράλληλα, απευθύνθηκαν αιτήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ αξιοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, ώστε να προσδιοριστούν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κινήσεις της.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση και διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων. Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, εξετάζοντας κάθε πληροφορία και κάθε αναφερόμενη επαφή της παθούσας κατά τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή της.

Μέσα από αυτή τη συστηματική διαδικασία, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής της και το οποίο, σταδιακά, τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακριβή ανασύνθεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην οικία του την ημέρα της εξαφάνισής της και αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξονυχιστική εξερεύνηση τόσο της οικίας όσο και του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο φερόμενος ως δράστης. Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Διερεύνησης Εγκλημάτων και Εξέτασης Αποτυπωμάτων, αξιοποιώντας αρχικά ειδικές πηγές φωτισμού και στη συνέχεια εφαρμόζοντας εξειδικευμένες εγκληματολογικές μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar), εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία των εξεταζόμενων χώρων.

Τα ευρήματα συλλέχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εγκληματολογικά πρωτόκολλα, διασφαλίστηκαν ως πειστήρια και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα γενετικού υλικού από στενούς συγγενείς της αγνοούμενης, καθώς και από τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συγκριτικές αναλύσεις.

Οι επιστημονικές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κηλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από γυναίκα και, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης με δείγματα των γονέων της αγνοούμενης, προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Η συνδυαστική αξιοποίηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων της εγκληματολογικής έρευνας, των εργαστηριακών αναλύσεων DNA και του βιντεοληπτικού υλικού, επέτρεψε στους αστυνομικούς να σχηματίσουν ένα πλήρες, συνεκτικό και απολύτως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο.

Υπό το βάρος των αδιάσειστων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και θάψει τη γυναίκα, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο σε περιοχή Βαθύλακκο των Χανίων.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η γυναίκα, θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς σφιγκτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

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