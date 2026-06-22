Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο, κηλίδες και οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης «έδειξαν» τον δράστη

Snapshot Η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εξιχνιάστηκε παρά την καθυστέρηση 10 ημερών στην έναρξη των ερευνών.

Ο 43χρονος Σκοπιανός, φερόμενος ως δράστης, ομολόγησε μετά την παρουσίαση αδιάσειστων στοιχείων και της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού.

Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι και το αυτοκίνητο του δράστη που ταυτοποιήθηκαν με το DNA της Σταυρούλας και των γονιών της.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε θαμμένη στον Βατόλακο, τυλιγμένη σε σακούλες και δεμένη με tie wrap.

Η δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση υποβλήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ ο δράστης κρατείται και για υπόθεση παράνομης φυτείας κάνναβης. Snapshot powered by AI

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, αναφορικά με την εξιχνίαση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Όπως είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, παρότι οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης της άτυχης γυναίκας, με τη χρήση της τεχνολογίας και της συλλογής προανακριτικού υλικού, οι Αρχές κατάφεραν να «αναγκάσουν» τον δράστη να ομολογήσει το έγκλημα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αστυνομίας στα Χανιά, οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης και «παρά τις αντιξοότητες αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον της παθούσας. Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις καταθέσεις από το στενό της περιβάλλον.

Οι τελευταίες ώρες της Σταυρούλας στο μικροσκόπιο

Όπως είπε ο κ. Νικολάου, κλειδί της υπόθεσης, ήταν οι κινήσεις του θύματος και του δράστη τις τελευταίες ώρες πριν εξαφανιστεί, την 30ή Μαΐου.

«Μέσα από τη συστηματική διαδικασία άρχισαν να αναδύονται αντιφάσεις από το πρόσωπο, με το οποίο αποδεδειγμένα είχε επαφή την ίδια ημέρα (σ.σ.: τον 43χρονο Σκοπιανό). Σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ο φερόμενος ως δράστης. Παράλληλα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ανάλυση από βιντεοληπτικό υλικό. Η ανασύνθεσή του, κατέδειξε τις τελευταίες κινήσεις της παθούσας και του υπόπτου και την παρουσία του στην οικεία της γυναίκας την ημέρα της εξαφάνισής της.

Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματική έρευνα της οικείας στην οποία βρέθηκε η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του δράστη. Οι αστυνομικοί, εντόπισαν κηλίδες αίματος σε σημεία ενδιαφέροντος.

Παράλληλα συλλέχθηκαν δείγματα γενετικού υλικού από στενούς συγγενείς της Σταυρούλας και του δράστη.

Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κηλίδες, προερχόμενο από την ίδια και από το dna των γονιών της, ταυτοποιήθηκε κι έτσι καταλάβαμε ότι ήταν η Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Τον «έδεσαν» από παντού

«Υπό το βάρος των αδιάσειστων στοιχείων, ο δράστης έσπασε και υπέδειξε το σημείο στον Βατόλακο που είχε θάψει τη σορό της γυναίκας» είπε ο κ. Νικολάου και πρόσθεσε: «Παρουσία ιατροδικαστή κι εξιδεικευμένου συνεργείου, βρέθηκε η σορός της γυναίκας, τυλιγμένη μέσα σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με tie wrap».

Σήμερα η νεκροψία-νεκροτομή

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή από την ιατροδικαστική υπηρεσία Χανίων, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και υποβλήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Χανίων.

Ο δράστης της δολοφονίας, κρατείται για άλλη υπόθεση, αυτή της παράνομης φυτείας κάνναβης στον Φουρνέ και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα.

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