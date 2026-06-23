Μηνύει τη σύζυγο του δολοφόνου ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Χειρότερο τέρας αυτή»

Snapshot Ο αδελφός της δολοφονημένης Σταυρούλας Λεβεντάκη θα καταθέσει μήνυση κατά της συζύγου του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου για απαξιωτικά σχόλια εις βάρος της νεκρής γυναίκας.

Η σύζυγος του δολοφόνου προκάλεσε οργή με δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της Σταυρούλας, σύμφωνα με την οικογένεια.

Ο αδελφός χαρακτήρισε τη γυναίκα του δολοφόνου «χειρότερο τέρας» και εξέφρασε την επιθυμία να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών της.

Οι γονείς της Σταυρούλας βρίσκονται σε κακή ψυχολογική κατάσταση λόγω της δολοφονίας και των εξελίξεων.

Η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου στο χωριό Βαρύπετρο Χανίων. Snapshot powered by AI

Οργή επικρατεί στα Χανιά για τον φονιά της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε ειδεχθώς από τον 43χρονο Σκοπιανό νοικάρη της.

Ωστόσο, αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η σύζυγος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου έκανε απαξιωτικά σχόλια για τη νεκρή γυναίκα, προκαλώντας την έκρηξη των οικείων της.

Ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, Γιάννης, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου που βρίσκονταν έξω από το δικαστικό μέγαρο Χανίων, είπε ότι θα προσφύγει νομικά κατά της συζύγου του δολοφόνου, για τα όσα είπε για την νεκρή αδελφή του, προσβάλλοντας τη μνήμη της.

«Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση... Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ, ούτε αυτόν ούτε τη γυναίκα του, που είναι εξίσου τέρας. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει» είπε αρχικά ο αδελφός της νεκρής γυναίκας.

«Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του. Δεν είναι πρέπον να βγαίνει και να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει. Τη θεωρώ χειρότερο τέρας κι απ' αυτόν με τη δήλωση που έκανε» πρόσθεσε.

«Οι γονείς μας δεν είναι σε καλή κατάσταση», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Τέλος, είπε ότι «κι αυτός και η γυναίκα του τώρα το συνεχίζει», αναφορικά με το γεγονός ότι ο Σκοπιανός και η σύζυγός του, επέρριπταν ευθύνες στην οικογένεια της θανούσης για την εξαφάνισή της. «Ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός συνεχίζει» είπε χαρακτηριστικά.

Αύριο η κηδεία στο Βαρύπετρο Χανίων

Στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (24/6) θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ενώ συγγενείς και φίλοι θα την συνοδεύσουν στο νεκροταφείο του χωριού όπου θα ταφεί η σορός της.

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