Σταυρούλα Λεβεντάκη: Πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στη λύση του μυστηρίου, πριν την ομολογία του δράστη

Το υγρό «Bluestar», η κατάθεση που δεν έπεισε και η «λάθος» κίνηση

Κατερίνα Ρίστα

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στη λύση του μυστηρίου, πριν την ομολογία του δράστη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Η έρευνα για την Σταυρούλα Λεβεντάκη ξεκίνησε 10 μέρες μετά τη δολοφονία της. 30 Μάϊου την σκότωσε ο Σκοπιανός, 8 Ιουνίου δηλώθηκε η εξαφάνιση από τον αδελφό της. Είχαν χαθεί πολύτιμα στοιχεία και ο δράστης είχε προλάβει να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος και να σχεδιάσει το σενάριό του. Αυτό όμως που δεν είχε υπολογίσει ήταν τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το υγρό «Bluestar» ήταν αυτό που οδήγησε στην εξιχνίαση του εγκλήματος καθώς αποκάλυψε όσα ο κατηγορούμενος είχε προσπαθήσει να καθαρίσει και να εξαφανίσει. Πρόκειται για ένα υλικό που χρησιμοποιούν τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον εντοπισμό ιχνών αίματος. Σε συνδυασμό με ειδικά φώτα εμφανίζει όσα δεν βλέπει το γυμνό μάτι. Μόλις ψεκαστεί σε μια επιφάνεια, αντιδρά με τον σίδηρο που περιέχεται στην αιμοσφαιρίνη του αίματος εκπέμποντας μια έντονη μπλε λάμψη. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίστηκε το αίμα στην ντουλάπα και στο σκουπόξυλο μέσα στο σπίτι του φονικού.

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Το σπίτι που δολοφονήθηκε η άτυχη Σταυρούλα στα Χανιά

Σε λίγη ώρα ο Σκοπιανός θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για να δώσει εξηγήσεις για το φρικτό έγκλημα που διέπραξε. Ως κίνητρο του εγκλήματος έχει προβάλει τον ισχυρισμό ότι το θύμα ήθελε να συνευρεθούν ερωτικά, εκείνος δεν το επιθυμούσε και ξεκίνησε καυγάς ανάμεσά στον ίδιο και την Σταυρούλα - όπως λέει - να τον απειλεί ότι θα τον καταγγείλει για βιασμό και θα αποκαλύψει στην γυναίκα του την ερωτική επαφή που είχαν πριν από έναν χρόνο. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων εκτιμούν ότι λέει την μισή αλήθεια.

Το μένος του ήταν αδιανόητο. Σύμφωνα με την εξέταση του ιατροδικαστή αρχικά τη χτύπησε με γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι, η γυναίκα όμως άντεξε, στη συνέχεια τη φίμωσε με μονωτική ταινία και την μαχαίρωσε δύο φορές κοντά στο στήθος, ωστόσο τα τραύματα ήταν επιφανειακά και όχι μοιραία.

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Ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Η Σταυρούλα έχασε για λίγο τις αισθήσεις της όμως μετά από λίγα λεπτά άρχισε να καλεί σε βοήθεια, τότε ο κατηγορούμενος πήρε ένα κούτσουρο και την χτύπησε ξανά στο κεφάλι προκαλώντας της σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οδηγώντας την τελικά στο θάνατο.

Ο ίδιος στην κυνική του ομολογία υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η άτυχη γυναίκα επιχείρησε να του επιτεθεί πρώτη και ότι ήταν σε άμυνα. Στην απολογία του ενώπιον των αστυνομικών την αποκάλεσε υστερική και είπε πως όταν τη σκότωνε σκέφτηκε ότι «θα μπλέξω για μια τρελή». «Πάγωσε» τους αστυνομικούς όταν ξεκίνησε να περιγράφει πως τη δολοφόνησε, πως τη έβαλε σε σακούλες, την έδεσε, την έσυρε στο βαν του και την έθαψε.

ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΣΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΘΑΜΜΕΝΗ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Το χωράφι που βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη / INTIME NEWS

Μάλιστα την ημέρα που «εξαφάνισε» το πτώμα, λίγες ώρες μετά πήγε ατάραχος για φαγητό με φίλους. Τις 21 μέρες που ακολούθησαν έκανε τον ανήξερο και δεν δίστασε να βάλει στο κάδρο των υπόπτων ακόμα και τον αδελφό της αδικοχαμένης.

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Η Σταυρούλα Λεβεντάκη

Πάντως από την πρώτη στιγμή ήταν το βασικό πρόσωπο που είχαν «κλειδώσει» οι έμπειροι αξιωματικοί της ασφάλειας Χανίων και δεν το έχασαν λεπτό από τα μάτια τους. Ακόμα και μετά την τελευταία του κατάθεση, 24 ώρες πριν συλληφθεί, όταν δηλαδή δημιουργήθηκε η εικόνα ότι τους «έφυγε», οι αστυνομικοί είχαν γίνει η σκιά του περιμένοντας τη λάθος κίνηση από εκείνον και τη στιγμή που θα τους οδηγούσε στο χωράφι.

Πριν τους υποδείξει ο φονιάς το σημείο οι αστυνομικοί είχαν ήδη εντοπίσει το χωράφι που είχε στην κατοχή του και είχαν ήδη ξεκινήσει οι έρευνες σκάβοντας το.

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