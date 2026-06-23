Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα», έλεγε ο δράστης στη σύζυγό του πριν συλληφθεί

Snapshot Ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη οδηγήθηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο δράστης χτύπησε τη γυναίκα με μπουκάλι κρασιού, τη μαχαίρωσε και την χτύπησε με κούτσουρο, προκαλώντας τον θάνατό της.

Ο δράστης κρυβόταν επί 22 ημέρες για να αποφύγει τις Αρχές και προσπάθησε να εμπλέξει τον αδελφό του θύματος στην υπόθεση.

Στους διαλόγους με τη σύζυγό του, ο 43χρονος εκφράζει φόβο για τη σύλληψή του, ενώ εκείνη τον καθησυχάζει λέγοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον του.

Οι Αρχές εξετάζουν με λεπτομέρεια τις κινήσεις και τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου από τη στιγμή της δολοφονίας έως τη σύλληψή του. Snapshot powered by AI

Σε εισαγγελέα και ανακριτή, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τη συνοδεία αστυνομικών της ΟΠΚΕ και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, οδηγήθηκε ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη.

Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες κατά του κατηγορούμενου, ζητώντας δικαίωση για τον θάνατό της.

Ο αδελφός της 45χρονης, εμφανώς φορτισμένος, στράφηκε και κατά της συζύγου του 43χρονου, με αφορμή δηλώσεις και στάση που, όπως υποστηρίζει, προσβάλλουν τη μνήμη της αδελφής του.

«Είμαι σε μία άσχημη θέση, ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα. Ούτε αυτόν ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι», λέει ο αδερφός της 45χρονης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 43χρονος φέρεται να χτύπησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη με μπουκάλι κρασιού, να τη μαχαίρωσε στην περιοχή της καρδιάς και στη συνέχεια να τη χτύπησε με κούτσουρο, προκαλώντας τον θάνατό της.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι επί 22 ημέρες προσπαθούσε να εξαφανίσει τα ίχνη του και να απομακρύνει τις υποψίες από πάνω του, ενώ φέρεται να επιχείρησε να εμπλέξει ακόμη και τον αδελφό του θύματος στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, στο φως έρχονται οι συνομιλίες που είχε με τη σύζυγό του πριν από τη σύλληψή του, όταν κρυβόταν για να αποφύγει τις Αρχές.

Στους διαλόγους, ο 43χρονος εμφανίζεται φοβισμένος και ανήσυχος για το ενδεχόμενο σύλληψης, ενώ η σύζυγός του προσπαθεί να τον καθησυχάσει, λέγοντάς του ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του και ότι έχουν ήδη κινηθεί νομικά.

– Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπώ, μην αγχώνεσαι. Έχουμε βάλει δύο – τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι όλα θα πάνε καλά.

– 43χρονος: Κρύβομαι ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα.

– Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα πας μέσα, δεν μας έχουν βρει κάτι.

– 43χρονος: Δεν θα πάω μέσα;

– Σύζυγος 43χρονου: Μην αγχώνεσαι καθόλου, δεν θα πας, δεν θα το αφήσουμε. Έχουμε βάλει δικηγόρους.

– 43χρονος: Και κρύβομαι…

– Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει, καλά κάνεις. Μην στεναχωριέσαι.

– 43χρονος: Να σκοτωθώ στον λόγο μου.

– Σύζυγος 43χρονου: Όχι, όχι. Θα την βρούνε την πατσαβούρα αγάπη μου. Έχω τρελαθεί για εσένα.

– 43χρονος: Εντάξει.

– Σύζυγος 43χρονου: Τι νούμερο είναι αυτό;

– 43χρονος: Δικό μου είναι, μην δίνεις σημασία.

– Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει ζωή μου, πού βρίσκεσαι;

– 43χρονος: Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα.

– Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα μπεις, δεν θα σε αφήσουμε, δεν έχεις ενοχοποιηθεί είπανε. Αυτοί που ήτα στην Αθήνα προχθές δεν βρήκανε τίποτα στο σπίτι, δεν βρήκανε τίποτα αγάπη μου. Γιατί έφυγες;

– 43χρονος: Φοβάμαι.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνονται στο υλικό που εξετάζουν οι ανακριτικές Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τις κινήσεις και τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου το διάστημα που μεσολάβησε από τη δολοφονία έως τη σύλληψή του.

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