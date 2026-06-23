Σταυρούλα Λεβεντάκη: Αυτό είναι το σπίτι που βρήκε μαρτυρικό θάνατο η 45χρονη - Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφίες από το σπίτι όπου ο 43χρονος από τα Σκόπια σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Αυτό είναι το σπίτι που βρήκε μαρτυρικό θάνατο η 45χρονη - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη δολοφονήθηκε στο σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα.
  • Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, απάτη, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών.
  • Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
  • Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε ότι ο 43χρονος έχει μετανιώσει και ομολόγησε το έγκλημα μετά από έντονο διαπληκτισμό.
  • Ο δικηγόρος εξέφρασε ανησυχία για διαρροές στοιχείων από την προανάκριση, τονίζοντας την ανάγκη τήρησης της μυστικότητας και των δικονομικών κανόνων.
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Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού που η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη βρήκε μαρτυρικό θάνατο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το creta24.gr.

Είναι το σπίτι το οποίο νοίκιαζε στον 43χρονο δολοφόνο της με καταγωγή από τα Σκόπια ο οποίος ομολόγησε στους αστυνομικούς το στυγερό έγκλημα. Η 45χρονη επισκέφθηκε το εν λόγω οίκημα για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία βρήκε στο εσωτερικό του τραγικό θάνατο.

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Tην Παρασκευή απολογείται ο 43χρονος

Ο 43χρονος Σκοππιανός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οδηγήθηκε σήμερα (23/06) ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Παρασκευή (26/06).

Όσον αφορά την υπόθεση με τα δενδρύλλια κάνναβης, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή των περιοριστικών όρων της εμφάνισης σε ΑΤ της περιοχής του κάθε 15 μέρες και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ωστόσο λόγο του νέου εντάλματος παραμένει κρατούμενος.

«Έχει μετανιώσει», δήλωσε ο δικηγόρος του

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου, Γιάννης Τρικοίλης, αναφερόμενος στην υπόθεση, τόνισε ότι ο εντολέας του έχει ήδη ομολογήσει την πράξη. Όπως δήλωσε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατος της γυναίκας φέρεται να προήλθε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό και συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο 43χρονος είναι μετανιωμένος για την πράξη του, επισημαίνοντας πως η μεταμέλειά του αποτυπώνεται στην απόφασή του να ομολογήσει.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Τρικοίλης εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τις συνεχείς διαρροές στοιχείων από το στάδιο της προανάκρισης, κάνοντας λόγο για παραβίαση της μυστικότητας της προδικασίας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη δικονομική αρχή.

Όπως ανέφερε, η διαφύλαξη των δικονομικών κανόνων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός κράτους δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως της φύσης μιας υπόθεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποτελεί βασικό στοιχείο για την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης.

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