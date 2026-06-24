Χανιά: Την Παρασκευή η απολογία του 43χρονου,αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Snapshot Η Σταυρούλα Λεβεντάκη δολοφονήθηκε από τον 43χρονο νοικάρη της στα Χανιά.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στο χωριό Βαρύπετρο.

Ο 43χρονος δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αυτή την ώρα τη Σταυρούλα Λεβεντάκη η οποία δολοφονήθηκε από τον 43χρονο νοικάρη της στο σπίτι που του είχε παραχωρήσει στα Χανιά.

Στο Βαρύπετρο, τόπο καταγωγής της 45χρονης γυναίκας, επικρατεί βουβαμάρα και παγωμάρα, καθώς αυτή την ώρα (11:00) ψάλλεται η εξόδιος ακολουθία, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ταφή της Σταυρούλας στο κοιμητήριο του χωριού.

Την Παρασκευή η απολογία του δολοφόνου

Σε ό,τι αφορά στον καθ' ομολογίαν δολοφόνο, ο 43χρονος δράστης με καταγωγή από τα Σκόπια, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και μεταξύ άλλων, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

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