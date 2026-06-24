Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η στιγμή που ο δολοφόνος μεταφέρει με το βαν του τη σορό της 45χρονης – Βίντεο

Snapshot Ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 43χρονο καθ’ ομολογίαν δολοφόνο να μεταφέρει τη σορό της 45χρονης Σταυρούλας με το βαν του.

Το βίντεο καταγράφηκε στις 31 Μαΐου, περίπου στις 7 το πρωί, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία.

Ο δολοφόνος μετέφερε τη σορό από το σπίτι της 45χρονης στο χωράφι ιδιοκτησίας του στην περιοχή Βατόλλακος, όπου την έθαψε.

Η διαδρομή του δολοφόνου καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας τις κινήσεις του μετά το έγκλημα. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τις κινήσεις που έκανε ο καθ΄ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, αποκάλυψε το Mega.

Όπως θα δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο, ο 43χρονος Σκοπιανός καταγράφηκε από κάμερες καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής που έκανε με το μπλε βαν του, από το σπίτι που αφαίρεσε τη ζωή της 45χρονης μέχρι και την περιοχή του Βατόλλακου, όπου έθαψε την Σταυρούλα σε χωράφι ιδιοκτησίας του.

Το βίντεο καταγράφηκε νωρίς το πρωί της 31η Μαΐου, περίπου στις 7 το πρωί, λίγες μόλις ώρες αφότου της είχε αφαιρέσει τη ζωή. Ο 43χρονος δολοφόνος φόρτωσε τη σορό της 45χρονης με τη βοήθεια ενός καροτσιού οικοδομής μέσα στο μπλε βαν και μετέβη από το Βαρύπετρο έως τον Βατόλλακο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του Mega:

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