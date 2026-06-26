Σταυρούλα Λεβεντάκη: Σήμερα στην ανακρίτρια υπό δρακόντεια μέτρα ο δολοφόνος

Η Αστυνομία εστιάζει στα οικονομικά κίνητρα, καθώς η 45χρονη είχε πρόσφατα πάρει 50.000 ευρώ από πώληση περιουσιακού στοιχείου.

Μιχάλης Παπαδάκος

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Σήμερα στην ανακρίτρια υπό δρακόντεια μέτρα ο δολοφόνος
Στην εισαγγελία Χανίων ο κατηγορούμενος 44χρονος ενοικιαστής που κατηγορείται για την εξαφάνιση και δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δολοφόνος της Σταρούλας Λβεντάκη παρουσιαστεί ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα.
  • Ο δράστης συνελήφθη επίσης για χασισοκαλλιέργεια.
  • Οι οικείοι της Σταυρούλας θα υποστηρίξουν την κατηγορία και θα κινηθούν νομικά κατά της συζύγου του δράστη για απαξιωτικές δηλώσεις.
  • Η αστυνομία εστιάζει στα οικονομικά κίνητρα, καθώς η 45χρονη είχε πρόσφατα πάρει 50.000 ευρώ από πώληση περιουσιακού στοιχείου.
  • Στο κοντέινερ του δράστη βρέθηκαν 14.135 ευρώ σε μετρητά, γεγονός που συνδέεται με τη δολοφονία και εξετάζονται τρία σενάρια για τη σχέση των χρημάτων με το έγκλημα.
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Ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα Χανίων θα βρεθεί το πρωί της Παρασκευής (26/6) ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος κρατείται ήδη από τις Αρχές, καθώς εκτός από το στυγερό έγκλημα για το οποίο κατηγορείται, συνελήφθη για χασισοκαλλιέργεια.

Οι οικείοι της άτυχης γυναίκας, την αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Τετάρτης και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον δικαστικό αγώνα που έχουν μπροστά τους, για να δικαιωθεί η ψυχή της αγαπημένης τους αδελφής και κόρης.

Ο αδελφός της, αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ θα κινηθεί νομικά και κατά της συζύγου του 43χρονου Σκοπιανού δολοφόνου για τις απαξιωτικές δηλώσεις που έκανε για τη νεκρή αδελφή του.

Οικονομικά τα κίνητρα του δράστη;

Σε ό,τι αφορά στα κίνητρα της δολοφονίας η Αστυνομία εστιάζει πλέον στα οικονομικά στοιχεία που προηγήθηκαν του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η 45χρονη είχε πάρει πρόσφατα 50.000 ευρώ από πώληση περιουσιακού στοιχείου, και σκόπευε να δώσει τα λεφτά στους γονείς της. Ωστόσο, οι συγγενείς της επιβεβαίωσαν, ότι δεν είχε προλάβει να τους παραδώσει κανένα ποσό. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά μέσα στο κοντέινερ του 43χρονου δράστη, το οποίο βρίσκεται στο χωράφι, όπου είχε θαφτεί η Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Συγκεκριμένα, στο εσωτερικό του κοντέινερ βρέθηκαν 5.000 ευρώ σε ένα σημείο και ακόμη 9.135 ευρώ σε άλλο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών για πιθανή σύνδεση των χρημάτων με τη δολοφονία. Οι Αρχές αμφισβητούν τα περί παράνομης σχέσης με την δολοφονηθείσα κι εξετάζουν τρία πιθανά σενάρια. Το πρώτο αφορά στο ενδεχόμενο ο δράστης να έκλεψε τα χρήματα πριν ή μετά τη δολοφονία. Το δεύτερο, να είχε δανειστεί από τη Σταυρούλα και να αδυνατούσε να επιστρέψει τα χρήματα και το τρίτο σενάριο είναι να την είχε πείσει με κάποιο τρόπο να του τα παραχωρήσει οικειοθελώς.

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