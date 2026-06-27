Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

Σοκάρει η ιατροδικαστική για το 15χρονο θύμα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 17χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα έναν 15χρονο στην Καλλιθέα, προκαλώντας βαθύ τραύμα στην καρδιά που ήταν αθεράπευτο.
  • Ο 17χρονος ομολόγησε το έγκλημα όταν τον βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του το πρωί μετά το περιστατικό.
  • Η μητέρα του 15χρονου χρησιμοποίησε εφαρμογή παρακολούθησης για να εντοπίσει το τελευταίο στίγμα του κινητού του παιδιού της πριν αναζητήσει βοήθεια από τις αρχές.
  • Επτά ανήλικοι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα βαριά αδικήματα.
  • Η αστυνομία συνέλεξε στοιχεία από τη σκηνή της συμπλοκής, τα οποία αναλύονται για να διευκρινιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου.
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Συγκλονίζει τη χώρα η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε μεταξύ ανηλίκων στην Καλλιθέα, όπου ένα 15χρονο παιδί δέχθηκε φονική μαχαιριά στον θώρακα από έναν 17χρονο.

Η πρώτη αντίδραση του 17χρονου όταν είδε τους αστυνομικούς στο σπίτι του

Σύμφωνα με τα ίσα μετέδωσε το Star, στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, o 17χρονος δράστης μετά το περιστατικό επέστρεψε στο σπίτι του, ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν ωστόσο να εντοπίσουν γρήγορα τα ίχνη του και να τον ταυτοποιήσουν καθώς άτομα που ήταν μαζί του στη συμπλοκή τον υπέδειξαν ως δράστη του φονικού.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 17χρονου το επόμενο πρωί και χτύπησαν την πόρτα. Η μητέρα του άνοιξε και μη γνωρίζοντας τι έχει συμβεί, έκπληκτη τους είπε: «Ο γιος μου κοιμάται. Τι έχει συμβεί;».

Οι αστυνομικοί ξύπνησαν τον 17χρονο και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Όμως ο 17χρονος «λύγισε» στη θέα των αστυνομικών και ομολόγησε την πράξη του. «Εγώ τον μαχαίρωσα», τους είπε.

To τελευταίο στίγμα του κινητού του 15χρονου και η αγωνιώδης αναζήτηση της μητέρας

Την ίδια ώρα, η μητέρα του 15χρονου θύματος, ξύπνησε το πρωί και είδε ότι ο γιος της δεν είχε επιστρέψει ακόμα στο σπίτι.

Σύμφωνα με το Star, είχε εγκαταστήσει στο κινητό μία εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούσε να παρακολουθήσει το στίγμα του κινητού και την τοποθεσία του παιδιού της.

Είδε ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού του γιου της ήταν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλλιθέας. Ενημερώθηκε για το ότι υπήρξε άγρια συμπλοκή στην Καλλιθέα, και αμέσως άρχισε να παίρνει τηλέφωνα στα νοσοκομεία, καθώς θεωρούσε ότι ο γιος της είναι τραυματίας.

Έπειτα από περίπου 10 ώρες μην έχοντας καταφέρει ακόμα να βρει τον γιο της κάλεσε το 100 και τότε οι αστυνομικοί τής ζήτησαν να πάει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για αναγνώριση.

Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 17χρονο

Οι 7 ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (26/6) στα δικαστήρια. Ανάμεσά τους ήταν και ο 17χρονος, καθ' ομολογίαν δολοφόνος.

Με σκυμμένα κεφάλια και με τις μπλούζες τους να κρύβουν τα πρόσωπά τους, οδηγήθηκαν στο γραφείο του ανακριτή λίγο μετά τις 10 το πρωί, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος των επτά συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη με βαριές κατηγορίες που αφορούν, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή με τη χρήση όπλου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό ατόμου, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν αθλητικό υπόβαθρο.

Σοκάρει η ιατροδικαστική για τον 15χρονο - Έφερε βαθύ τραύμα στην καρδιά «που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί»

Το θύμα έφερε ένα βαθύ τραύμα στην καρδιά. Δεν εντοπίστηκε κανένα άλλο εύρημα που να παραπέμπει σε χτύπημα, γροθιές, κλοτσιές ή κάποια σημάδια πάλης.

Το τραύμα ήταν τέτοιο που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

Η Σήμανση έχει συλλέξει από την περιοχή της συμπλοκής αρκετά ευρήματα. Έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια πέτρες, γάντια, κράνος μηχανής, παπούτσια, αλλά και ένα μαχαίρι, το οποίο εκτιμάται ότι δεν είναι αυτό της δολοφονίας.

Τα αποτελέσματα θα δώσουν απαντήσεις για τον ρόλο που διαδραμάτισε ο κάθε ανήλικος εμπλεκόμενος στη φονική συμπλοκή.

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