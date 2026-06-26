Καλλιθέα: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 15χρονου

Snapshot Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα που προκλήθηκε από οπαδικές συγκρούσεις μεταξύ ανηλίκων.

Ταυτοποιήθηκαν 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν και επιπλέον 18 γονείς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

Η συμπλοκή περιελάμβανε χρήση μαχαιριών, μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων, με σοβαρό τραυματισμό που οδήγησε στο θάνατο του 15χρονου.

Κατασχέθηκαν όπλα, κράνη, φιαλίδια χρώματος και οπαδικό υλικό από τις έρευνες σε οικίες και στον τόπο του εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία, ενώ ένας από αυτούς νοσηλεύεται φρουρούμενος. Snapshot powered by AI

Σε επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα προέβη η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η δολοφονία που τελέστηκε κατά την άγρια συμπλοκή των ανηλίκων έχει οπαδικό υπόβαθρο.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα – γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τριών ομάδων νεαρών ατόμων στην περιοχή της Καλλιθέας, με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μέλη μίας από τις ομάδες καταδίωξαν ανήλικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέο επεισόδιο, συνέπεια του οποίου ήταν ο σοβαρός τραυματισμός ενός ανηλίκου, ο οποίος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα και αυτοψία στον χώρο του περιστατικού από το Τμήμα Ειδικών Ερευνών της Υ.Α.Ο.Α.Β., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κατά την οποία συλλέχθηκε βιολογικό υλικό και αξιοποιήθηκε το σύνολο των προανακριτικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί ο φερόμενος ως δράστης της ανθρωποκτονίας και να συλληφθεί πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Όπως διακριβώθηκε, το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.

Από την εξέλιξη της προανάκρισης, καθώς και από τη συνδυαστική αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον 16 εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία 6 συνελήφθησαν.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και στον τόπο του περιστατικού, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλοπ, σιδερογροθιά,

προστατευτικό κράνος,

φιαλίδια χρώματος (σπρέι),

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κινητά τηλέφωνα,

ρουχισμός που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμπλοκή,

κασκόλ, πανό, αυτοκόλλητα και λοιπό υλικό με οπαδικό περιεχόμενο.

Οι συλληφθέντες, πλην ενός ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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